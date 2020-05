La muerte de Owen Hart en "Dark Side of the Ring" deja en evidencia a más de uno

Dark Side of the Ring es una serie de documentales en torno a la lucha libre. Esta semana cerró su segunda temporada con todo lo que acaeció en los últimos días de vida de Owen Hart y los extraños sucesos del accidente que acabó con su vida.

Fue la noche de ayer cuando se emitió el esperado episodio, causando revuelo en las redes sociales cuando muchos aficionados descubrieron los detalles de la trágica pérdida del atleta.

► La muerte de Owen Hart

El 23 de mayo de 1999, durante la celebración del PPV Over the Edge, Owen Hart tenía que haber entrado a su combate descolgándose del techo de la arena, pero algo salió mal. Owen cayó desde una altura de más de treinta metros sobre el cuadrilátero, falleciendo en ese momento.

Owen Hart dejó mujer y dos hijos, de 7 y 3 años, además de un incipiente legado en la lucha profesional que siempre será recordado por lo conseguido pero también por lo que podría haber conseguido de seguir con vida. Dark Side of the Ring ha elaborado este documental en memoria del gran talento de la familia Hart y ha dado luz a muchas de las incógnitas existentes sobre el caso, como su no inclusión en el Salón de la Fama de WWE, el porqué quiso abandonar WWE tras el Montreal Screwjob o el fatídico fallo que condujo al accidente. "Owen Hart siempre será recordado por los fans sin necesidad de entrar en el ningún Salón de la Fama", afirmó su viuda.

► Dark Side of the Ring deja al descubierto a Kevin Dunn

Una de las notas más comentadas en las redes tras la emisión de Dark Side of the Ring fueron las palabras que el productor de WWE, Kevin Dunn, le dijo a Jim Ross, quien ese día se encontraba en la mesa de comentaristas.

"Recuerdo ver la cara de Jerry Lawler cuando volvió del ring de asistir a Owen. Era la cara de una persona que había visto la muerte. En medio del caos, Kevin Dunn productor ejecutivo, pensó que me había dicho lo que íbamos a hacer y lo que había pasado; le dije que no tenía ni idea: '¿Qué es lo que ha pasado?' le pregunté, y me dijo: 'Ha muerto... Entramos al aire en 10, 9, 8...'

"Eso fue lo que ocurrió y tuve diez segundos para asumir todo aquello. Lo que la gente vio era la vida real y no una historia."

► Martha Hart protagonista del documental

Dark Side of the Ring ha contado con los protagonistas cercanos a los hechos, entre ellos la viuda de Owen Hart, Martha Hart, que explicó algunos de los aspectos personales que impiden su relación con WWE:

"Destrozaron la vida de mi familia, pero desde el primer momento supe que tenía que estar allí para mis hijos. Les senté en la cama la misma noche del accidente y les dije que su padre había muerto. Tuve que llenarme de fuerza pero ellos tenían que saberlo. Estaba decidida a sacar toda la verdad a la luz y de que algún día obtendría el reconocimiento merecido. Ese tenía que ser mi objetivo, mi última promesa a Owen.

"No quise dejar ningún cabo suelto en todo este asunto y tras el funeral fui a Kansas, con mis hijos, a la arena donde sucedió todo y quise subir al lugar exacto en el que pasó la tragedia. Él nunca se habría puesto en manos de nadie sin confiar en que todo iba a salir bien".

Tras varios años de litigio en los tribunales, WWE y Martha Hart llegaron a un acuerdo por 18 millones de dólares, que sirvieron a Martha para abrir una fundación que lleva el nombre de su marido, aunque a día de hoy Martha sigue recordando a todos que:

"No fue por dinero, yo no lo quiero, me da igual, fue el hecho de que sacaron a mi marido del ring como si de un trozo de basura se tratara y siguieron con el show. La policía debía haber terminado el show y haber investigado en ese mismo momento, porque se trata de la escena de un crimen".

Voces discordantes llegaron de la propia familia Hart a quienes no les gustó que Martha denunciara a WWE. La familia quedaba partida en dos y no se daban cuenta que todos salían perdiendo.