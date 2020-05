Primo: "Yo no confió en los negociantes de la IWA en especial SAVIO VEGA"

Hace unos días tuvimos la oportunidad de tener en entrevista exclusiva al ex WWE Primo Colón, donde recientemente salió en el documental The Last Ride de Undertaker que se transmite a través del WWE Network. Esta grabación fue realizada hace 2 años aproximadamente, cuando Undertaker iba a enfrentar a John Cena en Wrestlemania 34 en el Mercedes-Benz Superdome en New Oreans.

► Entrevista con Primo

También hablamos sobre lo mas reciente que ha estado pasando en Puerto Rico en la empresa de su padre y miembro del Salón de la Fama de WWE, Carlos Colón, al momento Primo pertenece al bando rudo The Dynasty del lado de "The Precious One" Gilbert y el jugador de baloncesto, Peter John Ramos mejor conocido como "La Bestia". Le preguntamos que piensa sobre la alianza entre IWA y WWC y esta fue su respuesta.

► "Yo no confió en los negociantes de la IWA en especial SAVIO VEGA"

Entre una cosa y otra le mencionamos el posible encuentro en un futuro entre Savio Vega y Primo que seria un encuentro que nunca se ha dado y de seguro a los fanáticos les llamaría la atención en Puerto Rico.