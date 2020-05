Muchos fans han querido que el nombre de Owen Hart sea más recurrente, pero su esposa Martha Hart y sus hijos se habían encargado de mantenerlo alejado del mundo de la lucha libre profesional. Hasta ahora. Por alguna razón, Martha tomó la decisión de aceptar que Owen Hart vaya a aparecer un episodio de Dark Side Of The Ring y sacará una camiseta oficial. Y sumado a eso, Martha realizó una charla con Chris Jericho para el podcast Talk Is Jericho en donde reveló que Vince McMahon la contrademandó y ahora les traemos que Vince no dejó salir de su contrato a Owen en 1997, justo después de la Traición de Montreal.

► Owen Hart quería salir de WWE

"Un par de años de eso, WWF acababa de introducir unos contratos en donde te bloqueaban por cinco años. Owens estuvo bloqueado por ese contrato. Solicitó que lo dejaran ir cuando todo sucedió con su hermano. Ellos dijeron que no. No iban a dejarlo ir.

"La forma en que el contrato funcionaba era que si no trabajabas para WWF, no podías trabajar para otra persona. Y bueno, no necesariamente tenías que luchar, pero si no lo hacías, no ibas a ganar ningún dinero y no podías tampoco luchar en otro lugar. Fue un contrato muy oneroso en donde solo se beneficiaba la compañía, no el luchador.

"Owen estaba realmente en una situación difícil. No tenía otra opción. O se quedaba allí o no iba a ningún otro lado. Fue emocionalmente difícil ver a su hermano tan molesto y traicionado, y aún así tener que quedarse y cumplir con el compromiso que hizo con la compañía".