La mala idea de Dominik Mysterio para el 4 de julio

Dominik Mysterio espera continuar con la rivalidad con su familia el 4 de julio. A 27 de marzo casi sería una sorpresa que esto realmente fuera así pues aún queda mucho para entonces y cualquiera pensaría que sería un buen momento para que el joven luchador pasara a otras cosas. Teniendo en cuenta además que ya está confirmado se tendrá un mano a mano con su padre, Rey Mysterio, en WrestleMania 39. Quizá no sea el final de su historia pero todavía quedarían por delante tres meses para el Día de la Independencia en Estados Unidos.

> Dominik Mysterio piensa en el 4 de julio

No obstante, el integrante del Judgment Day tiene una idea para ese día que tiene que ver con la casa familiar. En su entrevista con Sean Ross Sapp para Fightful adelanta que quiere prenderle fuego si Rhea Ripley está disponible. Es interesante apuntar que para entonces puede que la luchadora esté a lo suyo reinando como Campeona SmackDown; en el magno Evento Premium estará luchando contra la actual monarca, Charlotte Flair. Cualquiera pensaría que si gana querrá enfocarse en el título y dejar todo lo demás en un segundo plano.

“Hay un día festivo para todo. Honestamente, solo depende de su disponibilidad. Si Rhea está disponible, entonces ella suele ser la que me avisa porque no quiero ser parte de mi familia.Ella dice: ‘Sabes qué, vamos a intentarlo’, y cuando no funciona, ya sabes, has visto los resultados. Para el Día de San Valentín, Rhea y yo tuvimos algunas cosas especiales planeadas. Tal vez para el 4 de julio, nos detendremos y tal vez prenderemos fuego a la casa. ¿Quién sabe?”.

¿Crees que Dominik Mysterio vencerá a Rey Mysterio en WrestleMania 39?