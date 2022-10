Lana lleva casi año y medio alejada de la lucha libre (desde que fuera despedida de WWE en mayo de 2021) y nada indica que vaya a volver pronto pero está dispuesta a hacerlo. Mientras sigue desarrollando sus carreras como actriz, modelo e influencer, dice estar dispuesta tanto a volver a su antigua compañía como a aventurarse en AEW. Esto en su reciente entrevista en In The Kliq, en la que justamente también estuvo promocionando su participación en la serie The Surreal Life.

► Lana, abierta a WWE y AEW

«Estoy abierta a todo en la vida. Si pusiera mis sueños en una caja, no estaría donde estoy hoy. Entonces, quiero decir, Triple H, es un genio. Stephanie es una genio. Fui contratada por Triple H. Me emparejó con Miro y realmente ayudó a cultivar eso, en 2014, esa historia y esos personajes. Realmente me ayudó a desarrollar a la Ravishing Russian, así que creo que tiene una mente creativa increíble. Creo que es un narrador increíble y entretenido. Si la historia es correcta, si tiene sentido, siempre estoy abierta a volver a la WWE y contar historias convincentes y lo mismo con AEW. Estoy totalmente abierta a eso también. Me encanta trabajar con mi marido y crear y contar historias.

«Lo más importante es que no quiero hacer nada mediocre. No quiero ser promedio. Creo que eso es lo que Dennis Rodman (en Surreal Life) me decía, no seas buena, haz algo en lo que seas buena. Entonces, si regreso, cuando regrese a la lucha libre, quiero que sea una gran historia y que sea convincente. Entonces, hasta entonces, no tengo que volver hasta que me sienta bien, esto va a ser genial. Lo espero con ansias porque no hay nada como los fanáticos de la lucha libre y tener esa conexión emocional con la multitud y con los fanáticos. Amo a nuestros fans. No hay nada como eso».

¿Dónde preferís ver a Lana, en WWE o en AEW?