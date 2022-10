Belal Muhammad envía un mensaje a Khamzat Chimaev

Belal Muhammad venció a Sean Brady con un nocaut técnico en el segundo asalto el sábado para cerrar la cartelera preliminar en UFC 280 en Abu Dhabi.

“Ese era mi plan al entrar allí. Dijo que no lo pondría a dormir, pero buenas noches. (Fue satisfactorio) más no por él, sino por el público: siento que me estaban faltando el respeto y eso solo me puso un chip más grande en el hombro. Soy el único hombre en esta división que lucha contra los 10 mejores. No estoy rehuyendo ningún desafío, nadie. Cuando me ofrecieron esta pelea, siguieron poniéndola sobre la mesa, y luego yo era el perdedor en esta pelea. Simplemente me enojó y me hizo saber que tenía que salir frente a estos fanáticos, frente a esta multitud, en la cartelera más grande del año, y realizar una actuación que la gente recordaría”.

“Siempre digo que te vas a enterar. Si crees que es dulce, lo descubrirás. No es así de fácil. Y creo que aprendió de esa manera, lo aprendió de la manera más difícil. Muchos de estos tipos me subestiman cuando entran allí conmigo. Entonces se dan cuenta de lo que es. Creo que es más para que no me empujen a ese nivel en el que piensan que soy un (Khamzat) Chimaev o un Colby (Covington) o alguien así, y solo necesitaba una actuación que me pusiera en ese nivel Creo que esta actuación me puso a la altura de esos mejores muchachos”.

Muhammad, sigue detras de una pelea contra Khamzat Chimaev, y pone en duda de que «Borz» pelee con Colby Covington.

“No creo que Colby (Covington) vaya a pelear (Khamzat Chimaev en marzo en el Reino Unido) Colby está aquí escondido. Está haciendo su propia cosita. Definitivamente no está peleando contra Khamzat. La gente habla de (Covington) como si fuera la próxima gran cosa, pero ¿a quién ha vencido que ha ganado? Ha vencido a (Jorge) Masvidal en una racha de tres derrotas consecutivas. Ha vencido a (Tyron) Woodley como en una racha de cinco derrotas consecutivas. Todos los que ha peleado y (golpeado), todos vienen de malas rachas. La única pelea en la que tuvo una buena pelea fue (Kamaru) Usman, y luego terminó siendo eliminado en esa pelea. Aparte de eso, todo el mundo ha tenido pérdidas. No ha estado peleando contra estos mejores muchachos. Acabo de vencer a (Vicente) Luque que estaba en una racha de siete victorias consecutivas. Acabo de vencer (a Brady), que estaba en una racha de 15 victorias consecutivas».

“No vi (a Chimaev) entre la multitud, pero me gustaría verlo en la jaula. ‘Hermano, ¿Qué pasó con «Nate Diaz en agosto, Bully B en octubre»? Pelearé contigo en 179.8. No me importa el peso. Quiero pelear contra los mejores del mundo, y creo que soy el mejor del mundo, así que entra en mi oficina‘”.