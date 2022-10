No tiene sentido resumir los problemas existentes actualmente tras bastidores en AEW con: la culpa es de Tony Khan. Obviamente, el presidente tiene una cuota de responsabilidad en lo que está pasando, de la misma manera que todos los que han provocado las distintas situaciones negativas. No obstante, compartiendo su opinión al respecto en un episodio reciente de SmackTalk, Dutch Mantell pone el foco en él asegurando que no está poniendo disciplina en su compañía.

► Dutch Mantell critica a Tony Khan

“Hace tiempo que dicen que AEW tiene problemas en backstage, e incluso algunos de ellos salen y dicen ‘no, no, no’, puedo verlos tratando de encubrirlo. Pero tienen problemas detrás del escenario. Ahora, ¿qué te dice eso acerca de su disciplina? No tienen ninguna en absoluto. Nada de disciplina.

«Ahora se deshicieron de Eddie. Lo suspendieron, pero al menos obtuvo algún castigo. ¿Pero lo suspendieron sin sueldo o con sueldo? Seguramente lo suspendieron sin goce de sueldo, porque, quiero decir, si le das una bofetada a alguien y te van a mandar a casa y te pagan también. Eso sería bueno. Dale una bofetada a alguien todas las semanas”.

Mantell también critica a Khan por no enviar a casa a Sammy Guevara por su pelea con Andrade.

“Si yo fuera Tony Khan, los sentaría a ambos en casa. No me importa quién dijo qué, porque les dijeron que no lo hicieran. Pero escuché que Sammy lanzó el primer golpe, eso fue lo que escuché. Independientemente de quién lo hizo, les dieron: ‘no haremos nada’ y sigo escuchando que Andrade quiere que lo despidan».

¿Estáis de acuerdo con Dutch Mantell sobre la indisciplina en AEW?