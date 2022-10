Taya Valkyrie está insegura sobre unirse a AEW

Da igual en la compañía donde la pongas, si le das una verdadera oportunidad, Taya Valkyrie va a triunfar. No tenemos que echar un vistazo más allá de los últimos seis meses, donde ha estado haciéndolo en IMPACT! Wrestling, la NWA; MLW y Lucha Libre Worldwide AAA. Y si hablamos de títulos, actualmente es la Campeona Reina de Reinas AAA, Campeona de Peso Pluma MLW, Campeona de Parejas Impact, Campeona HOW y Campeona XPW. ¿Qué tan bien podría irle en AEW? Cualquiera adivinaría que de maravilla.

► Taya Valkyrie, insegura sobre AEW

No obstante, «La Wera Loca» no tiene demasiado claro tomar ese camino. Sí ha estado hablando con la compañía Khan pero no han alcanzado ningún acuerdo. Ella misma lo da a conocer en su reciente entrevista con Wrestling Inc.. No descarta convertirse en All Elite en el futuro pero tampoco habla de ello como algo que esté en su lista de deseos ni como algo que vaya a suceder pronto. Y por lo mencionado antes podemos entender que está tremendamente contenta con cómo va su carrera en estos momentos en la lucha libre.

“Simplemente creo que todo tiene que tener su momento adecuado, ¿sabes? No creo que quiera que me arrojen a algo que simplemente se tirará a la basura, o que quiero estar en una posición que no haga felices a todos… Quiero que todos se beneficien de lo que sea que hagamos«.

Si queréis verla, por ejemplo, el próximo 30 de octubre va a exponer el título de MLW en el evento Fightland ’22:

También estará el 3 de noviembre en MLW Fusion:

WATCH. 24/7. FREE.

Stream @ProWTV

N O V E M B E R 3 pic.twitter.com/yFXzgogaRj — MLW FIGHTLAND | Philly • 10/30 (@MLW) October 22, 2022

Y por cierto, un día después, felicitamos desde Súper Luchas el cumpleaños a Taya Valkyrie.

¿Os gustaría ver a Taya Valkyrie en AEW?