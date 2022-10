«Sabía que iba a recibir un gran estallido de la multitud. Ella quería saber si debía salir frente a la multitud y presentarse. Le dije que los fanáticos iban a saber quién era y que no tenía que preocuparse por eso (…)». Así contaba recientemente Jon Moxley la preocupación que tenía Renee Paquette antes de debutar en AEW. Ella también contaba anteriormente en una extensa declaración cómo se dio su llegada a la compañía, en el que también fue su retorno a la lucha libre profesional dos años después.

Start your Sundays right with the newest episode of Hey! (EW)!

This week, @ReneePaquette joins @RJCity1; check it out right here!

▶️ https://t.co/MK9KICZH67 pic.twitter.com/1uIYgGBBvH

— All Elite Wrestling (@AEW) October 23, 2022