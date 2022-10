Tres luchadores han asumido el liderazgo en el vestidor de AEW

CM Punk proclamó varias veces frente las cámaras de AEW que estaba capacitado para liderar la empresa, en un comentario que supongo ahora, con todo lo reportado desde que se produjera la trifulca pos-All Out, también representaba a la persona detrás del personaje.

Pero parece que este complejo de Moisés de Punk tampoco caló dentro de AEW, al igual que dentro de WWE, recordando aquella hilarante anécdota protagonizada por el «Best in the World» y Booker T. En consecuencia, la baja de Punk, que va camino de extenderse durante dos meses, y sin visos de que el veterano regrese, no está afectando demasiado al resto del vasto elenco de AEW.

El pasado 9 de septiembre, cinco días después del choque «Team Punk» vs. «Team Elite«, Sean Ross Sapp de Fightful expuso que los talentos ajenos al infame incidente mostraban una actitud muy positiva y compensatoria, prestos a pasar página y llevar por bandera el lema de «El show debe continuar». Y lo cierto es que así se ha traducido en el producto.

► La veteranía, determinante para AEW

No obstante, de manera natural, siempre habrá algún nombre que sobresalga y de algún modo suponga el líder del elenco, aunque este ni siquiera tenga constancia. O puede que más de un líder, especialmente si hablamos de una compañía que tiene a más de 100 competidores bajo contrato.

Al respecto de ello, ante los micrófonos de reciente edición de PWTorch Vip Audio, Wade Keller comparte cómo luce ahora mismo el panorama en el vestidor de AEW.