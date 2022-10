En las últimas horas hemos informado en Súper Luchas de que AEW está buscando la salida de CM Punk a través de la rescisión de su contrato, el cual finaliza en 2023, aunque no quieren que vuelva a WWE, donde sería bienvenido por Triple H. Todavía no hemos tenido más novedades así que nos quedamos de momento con estas dos informaciones, recordando que el único de quienes se pelearon tras bastidores tras All Out 2022 que fue despedido fue Ace Steel, buen amigo desde hace muchos años del «Best in the World». No se espera que The Young Bucks ni Kenny Omega abandonen la compañía.

► Chris Jericho, ¿contra CM Punk?

Pero continuamos hablando del nativo de Chicago pues acabamos de enterarnos de que Chris Jericho le dio «me gusta» a una crítica que le dedica un fan en Twitter hablando de él como una persona tóxica que ha tirado por tierra todo lo que la compañía ha hecho por él, así como él mismo ha logrado, desde que hizo su espectacular retorno a la lucha libre profesional. Como con todo, habrá quienes estén de acuerdo y habrá quienes no. Es interesante que el Campeón Mundial ROH sí. O que lo señale públicamente. Aunque él nunca ha tenido problemas en decir lo que piensa delante de nadie.

Imagine that you're CM Punk. You've had one of the most triumphant comebacks ever in the history of wrestling. You've been promoted as the star you never got to be in WWE. And within a year, you completely ostracize yourself, becoming so toxic that you're not worth having around. — Every Day I Blade🩸 (@Ibladedaily) October 21, 2022

«Imagina que eres CM Punk. Has tenido uno de los regresos más triunfantes en la historia de la lucha libre. Has sido promovido como la estrella que nunca llegaste a ser en la WWE. Y dentro de un año, te condenas al ostracismo por completo, te vuelves tan tóxico que no vale la pena tenerte cerca«.

