Triple H estaría abierto a un regreso de CM Punk

Hay figuras de la industria que hasta hace poco más de tres años sólo se contemplaba pudieran recalar en WWE, tanto por exposición mediática como por poder económico. Este paradigma cambió con la llegada de AEW, quedando patente una vez Sting firmó con la novel empresa a finales de 2020 y sobre todo, a posteriori, cuando CM Punk decidió regresar a la lucha libre sobre los rings de la casa Élite.

Hoy, el destino de Punk como competidor de esta disciplina pasa por una improbable continuidad en AEW o, según se informa en las últimas horas, una segunda etapa como Superestrella de WWE.

Dave Meltzer expone dentro del más reciente Wrestling Observer Newsletter que AEW discute rescindir el contrato de Punk, aunque al mismo tiempo, Tony Khan y Cía muestran ciertas reticencias, al contemplar la posibilidad de que el «Best in the World» busque refugio en la compañía que durante tanto tiempo ha criticado. Asimismo, Meltzer no descarta que esta contratase al ex Campeón WWE en pos de endosar un golpe moral a los Élite.

► HHH quiere «lo mejor para los negocios»

Y aunque lo expuesto por Meltzer acerca de WWE se adscribe a una valoración personal, Fightful suscribe tal vía mediante una fuente en McMahonlandia que comparte esto.

«Por encima de todo, Triple H quiere tener éxito y hacer una programación atractiva. CM Punk de vuelta en WWE es programación atractiva, pero no lo veo con un acuerdo a tiempo completo como el que tiene en AEW, precisamente por lo que ocurrió en AEW. Eso si él tiene interés. Si consigue la rescisión, tal vez no necesite trabajar más».

Reitera un servidor que CM Punk de nuevo en WWE, luego de su paso por AEW y considerando que su ego no se ha visto rebajado, sería como introducir una bomba de relojería dentro del vestidor de la empresa. Y claro está, primero debemos saber si verdaderamente Punk estaría dispuesto a desandar sus pasos, pues, como dice la citada fuente, en caso de que AEW opte por pagarle el resto del dinero de su contrato para que se marche, no tendría necesidad económica de luchar, al menos durante un tiempo considerable.