Es oficial: El Hijo del Vikingo ya puede luchar fuera de México

Parafraseando las palabras de Joey Janela, El Hijo del Vikingo vivió el pasado sábado su noche más grande como luchador y al mismo tiempo, experimentó la mayor paliza de su carrera. Y es que varios nombres de GCW atacaron al mexicano luego de su soberbia defensa del Megacampeonato AAA ante Rey Fénix en Triplemanía XXX: CDMX, sugiriendo cierto punto de inflexión en la trayectoria del monarca.

Porque días atrás, ya se reportó que por fin, El Hijo del Vikingo contaba con los visados necesarios para competir fuera de México, con dos promotoras, RGR Lucha Libre (EEUU) y BCW (Australia), que ya han levantado la mano. E intuimos que dicho ataque apunta a que GCW también lo ha hecho ya.

En cualquier caso, faltaba la confirmación oficial, dada en las últimas horas por Sports Illustrated, medio al que El Hijo del Vikingo concedió estas declaraciones.

Seguidamente, Sports Illustrated da cuenta de cuándo, cómo y dónde será el estreno internacional de El Hijo del Vikingo.

Aunque esto choca con lo anunciado por la citada BCW, donde se incluye a El Hijo del Vikingo como rival de Adam Brooks en el show que esta promotora tiene previsto realizar el día 28 del presente mes desde Melbourne.

***BCW 48 CARD***



BCW H C:

Moretti (c) V PJ Black



Vikingo V Adam Brooks



BCW W C:

Vixsin (c) V Luxe



BCW H C No.1 Contenders Scramble:

Maddog V Gore V Slex V Cadman V Nixon V Yannis



BCW B E C:

J Preston (c) Vs Zhan Wen



Book here:-https://t.co/SK2X7N36w3 pic.twitter.com/DiE3KdyMx3