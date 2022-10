Dave Meltzer critica a AEW por el silencio de esta sobre CM Punk y The Elite

Dos semanas atrás, nos sorprendieron estas declaraciones de Dave Meltzer, quien se autoinculpó del incidente entre CM Punk y The Elite acaecido tras bambalinas de AEW All Out 2022.

«Pero, no lo hice. Y no digo que eso hubiera detenido y evitado todo lo que pasó, porque probablemente aun así habría sucedido. Pero, creo que me siento culpable en ese aspecto, por no haberle aclarado todo a Punk».

«Y según los rumores, creo que CM Punk se estaba refiriendo a The Young Bucks cuando dijo ‘ciertas personas’. Yo conozco al chico lo suficientemente bien. Tan bien, que probablemente, debí haberle dicho, tan pronto como vi esa declaración: ‘Amigo, eso no sucedió. Puedo decirte y confirmarte que eso no sucedió. No sucedió nada parecido’.

«Al principio, simplemente pensé que se trataba de un CM Punk desahogándose y eso fue definitivamente todo lo que pensé: ‘Oh, él se está desahogando y eso está bien. Sí… lo que sea’. Cuando habló acerca de cómo Adam Page nunca había hecho en el negocio, pensé: ‘Está bien, no me gusta hacia dónde va esto’ .

Y ante los micrófonos de la edición de ayer de la Wrestling Observer Radio de nuevo Meltzer nos sorprende, ahora con un duro rapapolvo contra la casa Élite por no dar cuenta del estatus de los implicados en la infame trifulca del pasado día 4 de septiembre.

Casi mes y medio después, AEW sigue sin comentar por qué CM Punk, Kenny Omega y The Young Bucks fueron desposeídos de sus respectivos cetros y desaparecieron de las pantallas, en una situación que continúa vigente. Y no hay visos de que AEW vaya a romper su silencio.

«Pienso que, a estas alturas, el público merece algún tipo de explicación. Para la gente que ha estado apoyando a esta compañía desde el primer día y los fans que han comprado boletos para los shows que vendrán. Y vuelvo a decirlo, los fans que compraron sus boletos en agosto y septiembre para los shows de octubre esperaban que The Young Bucks, Kenny Omega y Punk estuvieran allí. Y ni siquiera han dicho que Punk está lesionado, y esa es la cosa: ‘Bueno, en cualquier caso no podría estar porque se desgarró el triceps’. ¿Dijo eso AEW? No. Punk ha desaparecido de la faz de la tierra y era en su momento el campeón mundial. Los otros tipos eran campeones de tercias y desaparecieron. Tenemos nuevos campeones y sigue sin haber una explicación […]

«Eso es lo que pienso ahora mismo de AEW. Como digo, construyeron una compañía con la idea de que no iban a ser como WWE y que iban a ser más cercanos para los fans. Y deberían ser juzgados bajo esos estándares. Hay gente que dice: ‘No puedes juzgarlos como un deporte, no son un deporte’. Bueno, intentan ser un deporte y deben ser juzgados como un deporte. Pero si quieres decir que no puedes juzgarlos como un deporte, vale, vamos a juzgarlos como lucha libre profesional.

«¿Qué haría una promotora de lucha libre profesional en esta situación? ¿Qué haría New Japan? Ya sabemos lo que haría New Japan: te dirían lo que sucedió el mismo día y por qué. Tal vez no contaran todo, tal vez se guardaran algunas cosas, pero sin duda te dirían que tales personas no están en el show y cuánto durará la situación. Con Kota Ibushi, no sabemos cuándo volverá, todos lo entendemos, pero no intentaron fingir que nada ocurrió […]

«Pienso que AEW debería estar a la altura de lo que significa ser al menos un producto luchístico profesional de segundo nivel».