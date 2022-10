La prometida de MJF se burla de él con Jon Moxley

A MJF todo le está saliendo a pedir de boca tanto profesional como personalmente. En el primero de los sentidos, es el contendiente al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW; enfrentará a Jon Moxley en Full Gear 2022. Y tal y cómo está creciendo no sería una gran sorpresa que se convirtiera en el nuevo dueño del título para reinar durante mucho tiempo. En el segundo, está comprometido para casarse con su novia, la artista Naomi Rosenblum. Justamente coronándose sería cómo su vida podría ser todavía mejor.

Ahora continuamos hablando de las dos situaciones pues recientemente la prometida del joven luchador ha querido burlarse de él mientras estaban peleados. Como decimos, ella es artista, pintora, no tiene nada que ver con la lucha libre, por eso apenas sabemos nada de ella. Pero últimamente estamos hablando más que nunca. Hoy lo hacemos porque acaba de compartir en redes sociales un dibujo que hizo de «MOX» como campeón para hacer rabiar a su prometido. La verdad es que es un trabajo espectacular. Lo vemos a continuación:

«Max y yo nos peleamos, así que empecé a pintar esto«.

Max and I got into a fight, so I started painting this. pic.twitter.com/xlgJve9XIL

La cuestión es cuando empezaron a pelearse y cuanto tiempo estuvieron peleados puesto que esa pintura no se hace de un momento a otro. Obviamente, entendemos que todo está bien entre ellos, que es solo una manera de dar a conocer su trabajo con una publicación divertida que además entra dentro de la historia que su pareja está contando en su propia carrera. Y esta no es la única pintura que Naomi Rosenblum ha hecho relacionada con la lucha libre, ni mucho menos.

MJF is back. So this print release is finally happening – let’s take it back to the Dog Collar match!!

Collab with AEW – prints available at https://t.co/GjQkwNFEBG #aew #mjf pic.twitter.com/K4OvM4Fv4s

— Naomi Rosenblum (@naomi_rosenblum) September 5, 2022