► Apollo Crews alaba al joven talento de NXT

Esta noche, el veterano Apollo Crews enfrentará a la promesa Grayson Waller en un interesantísimo combate en Halloween Havoc 2022. Justamente su oponente es uno de los luchadores a los que el que fuera Campeón de Estados Unidos alaba en su reciente entrevista con Rick Ucchino para Cageside Seats. Continúan pasando los meses, Crews sigue disfrutando de su aventura en NXT y no tiene nada más que cosas buenas que decir sobre el talento con el que comparte vestidor.

.@WWEApollo looks to fulfill his brutal vision for @GraysonWWE at #WWENXT #HalloweenHavoc https://t.co/h7rqYzFXzV pic.twitter.com/ERAZSthZPU

— WWE NXT (@WWENXT) October 12, 2022