Nuestro viaje por la lucha libre profesianal independiente nos lleva ahora a Polonia para conocer Prime Time Wrestling, promoción con sede en Chorzów, ciudad ubicada en la Alta Silesia, en la voivodia de Silesia, en el centro del Área Industrial de Silesia Superior. Lo haremos a través de su evento más reciente, Kinguin PTW Underground 13, que tuvo lugar en la arena MORiS Chorzow ayer 26 de marzo. Un show que puede verse bajo demanda en FITE TV. Cabe mencionarse que aproximadamente un mes atrás ya visitamos esta compañía.

Kinguin PTW: Underground 13 is now streaming. Watch LIVE on #FITE https://t.co/9hhhxLWzkA

THIS SUNDAY:

KINGUIN @PTWrestlingPL Underground 13

LIVE: @DAZN_Wrestling & @FiteTV

➡️Półfinał turnieju o mistrzostwa Tag Team – PAKA vs Arrows of Hungary

➡️Open Challenge Punchera

➡️@DziedzicPTW vs @HunyadiTamas97

➡️ Vic Golden vs Axel Fox

…i więcej!#WrestlingPL pic.twitter.com/7JzCZdwKYO

— Piotr (ShowOff) Małecki (@Just_ShowOff) March 21, 2023