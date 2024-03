Kenny Omega se encuentra recuperándose de una lesión pero ha estado llamando la atención fuera de los cuadriláteros a través de sus múltiples e interesantes declaraciones. Desde la revelación de que tenía previsto luchar con Kenoh, de NOAH, hasta sus grandes elogios a John Cena, a quien considera un ejemplo, pasando por su favoritismo por Ilja Dragunov, con quien cree que podría hacer magia, sus ganas palabras sobre una trilogía con Will Ospreay y luchar con Samoa Joe, el Campeón Mundial de AEW, o acerca de qué tan diferente sería otro combate con Bryan Danielson.

En esta ocasión lo hace nuevamente debido a sus comentarios sobre Kurt Angle, a quien considera el luchador más completo de todos los tiempos, según explicaba recientemente en Twitch.

«Creo que Kurt Angle es el mejor… ni siquiera puedo decir en el ring. Para mí, es el luchador más completo de todos los tiempos. Es mi favorito. Es mi referencia para estudiar. Siendo alguien atlético que quiere poder encajar bien y complementar cada estilo de lucha, pero también, para cualquiera que esté familiarizado, no tengo miedo de hacer el ridículo o hacer cosas tontas. Eso es lo que me encantó de lo que Kurt hizo en la televisión».

Y si bien John Cena parecía hacerlo, no es tan habitual que esos apuntes reciban respuesta. En cambio, el miembro del Salón de la Fama sí que ha contestado a «The Best Bout Machine»:

«Mucho respeto, Kenny. ¡¡Espero conocerte algún día!!».

Much respect Kenny. Hope to meet you one day!! #itstrue https://t.co/BQHlc7P6do

— Kurt Angle (@RealKurtAngle) March 23, 2024