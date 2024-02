¿Por qué Kurt Angle no tiene luchas de 5 estrellas de Dave Meltzer?

El sistema de estrellas de Dave Meltzer, con el que califica luchas, no deja indiferente al grueso del gremio de la lucha libre. Es muy fácil encontrar discusiones en línea sobre el tema, pues sus calificaciones generan debate tanto entre adeptos como entre detractores.

Falta agregar en el debate que no sólo se califica la lucha, sino lo que la rodea: desde la historia que contaron, el público o la psicología de la mencionada lucha entre otros aspectos.

Pues bien, recientemente en X, algunos usuarios le cuestionaron por nunca haberle otorgado una lucha de 5 estrellas a Kurt Angle.

► Por esta razón Kurt Angle no posee una lucha de 5 estrellas

Arranquemos por un comentario que recibió, por parte del usuario All Elite Deprestling.

If it’s a WWE match, just add .5 to the score and you’ll have what Dave would have rated it if it were not a WWE match. — All Elite Deprestling (@sunmofo) February 15, 2024

»Si es una lucha WWE, simplemente agrega .5 a la puntuación y obtendrás lo que Dave habría calificado si no fuera de WWE».

A lo que Meltzer le respondió:

You do know I get more reader complaints that I rate WWE PPV matches too high, right? But I guess that proves it goes both ways, because NJPW fans say if it's a WWE match compared to an NJPW match, substract .5 for WWE and get the comparison. But you have to rate based crowd… https://t.co/Mutd7THN1t — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) February 15, 2024

»Sabes que recibo más quejas de lectores diciendo que califico demasiado alto las luchas de PPV de WWE, ¿cierto? Pero supongo que eso demuestra que las quejas son en ambos sentidos, porque los fans de NJPW dicen que si es una lucha de WWE, reste .5 y obtenga la comparación.

»Hay que calificar basándose en el público y en los objetivos, pero con WWE es difícil porque no recibe la misma reacción que en otros lugares porque muchos van a WWE para ver los segmentos de micrófono y para ver estrellas, no para ver las luchas en sí».

Más tarde, Meltzer comentó lo siguiente sobre Angle.

Kenny is a big fan of Angle and wished he could have worked with him. I think Angle is one of the best I've ever seen, countless 4's. Angle never had the right opponent and platform although obviously Michaels & Benoit matches were really strong, but there is obvious evolution.… https://t.co/CClPUOr5uL — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) February 13, 2024

»Kenny es un gran admirador de Angle y se lamenta por no haber podido luchar con él. Creo que Angle es uno de los mejores que he visto, incontables luchas de 4 estrellas. Angle nunca tuvo el oponente y el escenario adecuados, aunque obviamente las luchas entre Michaels y Benoit fueron realmente fuertes, pero hay una evolución obvia. Por equivalentes de tiempo, Matt Hughes no habría vencido a Usman, pero estoy seguro de que Usman diría lo mismo sobre Hughes».

Entonces, Mike Carroll aportó lo siguiente al debate.

Reading all the rage heads in the replies claiming you hate Angle is hilarious as back in the 2000's the rage heads attacked you for praising him and felt him getting into the HOF was a joke. Remember the F4W Flying Mare "Fan Scientifically proves Angle vs HBK a Bad Match"? — Mike Carroll (@sabremikecarrol) February 14, 2024

»Leer a todos los resentidos en las respuestas que dicen que odias a Angle es gracioso, ya que en la década de 2000 los resentidos te atacaron por elogiarlo y sintieron que meterlo en el salón de la fama era una broma. ¿Recuerdas cuando alguien escribió: «‘Un fan demuestra científicamente que Angle vs HBK es una mala combinación?»’.

A lo que Meltzer respondió.

It is hilarious. Don't worry, in 25 years when I saw someone is better than the top guys today, it'll be why do you hate Omega and Danielson and Ospreay. Yeah, I used to get so much shit for saying how good Angle was. Same with Shawn in the 80s and early 90s. https://t.co/pumwKOxAZ7 — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) February 14, 2024

»Es divertidísimo, pero no te preocupes. Si dentro de 25 años veo a alguien mejor que los mejores de hoy, me dirán: ‘¿Por qué odias a Omega, Danielson y Ospreay?’ Sí, solía recibir muchos insultos por decir lo bueno que era Angle. Lo mismo con Shawn en los años 80 y principios de los 90».

Luego de eso, Arthur Fleck le dijo.

Based on your ratings in the modern era that match would get 5.5 or 6 today tbh there literally no reason for it not to be 5 stars .25 isn't much a difference but you've given pretty lackluster matches 5 stars before tbh and not giving angle , Shawn or angle joe is silly — 🍉🤡ARTHUR FLECK🤡🍉 (@KevMistahJ87) February 14, 2024

»Según tus calificaciones en la era moderna, esa lucha obtendría 5.5 o 6. Para ser honesto, literalmente no hay razón para que no sea 5 estrellas. Punto 25 no es una gran diferencia, pero le has dado 5 estrellas a combates bastante mediocres antes, y no dárselo a Angle, shawn o Angle, Joe, es tonto».

There is no reason for any match to be 5 stars. You start at 2 and adjust from there. And it's harder now because the standards are so much more difficult. But both learning and the easier schedule and travel and high quality of top tier guys make for significant improvements… https://t.co/m2KhQ2cbhu — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) February 14, 2024

»No hay ninguna razón para que una lucha sea de 5 estrellas. Empiezas en 2 y te ajustas desde allí. Y ahora es más difícil porque los estándares son mucho más elevados. Pero tanto el aprendizaje como los horarios y viajes, lo hacen más fácil, y ni hablar de la alta calidad de los muchachos de primer nivel que contribuyen a mejoras significativas en el ring. Las mismas ventajas que tuvieron los chicos de AJPW 90 en Budokan como explicaron en su día, cuando sabes que tenían varias semanas libres después de cada lucha».

Luego, salió el nombre de Kenny Omega a la discusión.

Omega's key is that he can do any style of match, much to my chagrin since I hate dangerous matches. He feels if you can't do every style, technical, flying, Lucha, Japanese, hardcore you can't call yourself the best. Whether he's the best or not, it's actually his philosphy… https://t.co/HTO4Ym0GAz — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) February 14, 2024

»El detalle con Omega es que puede adaptarse con cualquier estilo de lucha., para mi disgusto ya que odio los combates peligrosos. Él siente que si no puedes hacer todos los estilos, técnico, volador, lucha, japonés, hardcore, no puedes llamarte el mejor. Si es el mejor o no, en realidad es su filosofía y sus mejores encuentros varían mucho».

Entonces salió a la palestra la comparación entre Omega y Angle, auspiciado por sammcpaddy.bsky.social.

Kurt literally refers to Kenny as one of the best today and that a match between him and Kenny would be a dream match to him on the level of Kurt Vs Bret Hart. If Kurt thinks that highly,why is it so hard to believe that other people would consider Kenny better? — sammcpaddy.bsky.social (@P_Dawg_) February 14, 2024

»Kurt literalmente se refiere a Kenny como uno de los mejores de la actualidad y que un mano a mano entre ellos sería un encuentro de ensueño para él al nivel de Kurt vs. Bret Hart. Si Kurt piensa tan bien, ¿por qué es tan difícil creer que otras personas considerarían mejor a Kenny?».

A lo que Meltzer sentenció:

Most pro wrestlers consider Omega one of the best ever. A few years ago I was out to dinner with several WWE wrestlers and they considered him the best without discussion, that far ahead of the pack. I thought there were arguments for Okada in particular and they disagreed.… https://t.co/gugeFeZygr — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) February 14, 2024

»La mayoría de los luchadores consideran a Omega uno de los mejores de todos los tiempos. Hace unos años salí a cenar con varios luchadores de WWE y lo consideraron el mejor sin discusión, muy por delante del resto. Pensé que había argumentos a favor de Okada en particular y no estaban de acuerdo. Bret, Austin, Angle, etc. lo han elogiado como uno de los mejores, si no el mejor, de la era actual».