Tama Tonga explica motivos de su salida de NJPW

Tama Tonga está a días de despedirse de New Japan Pro Wrestling, luego de catorce años de permanencia con la empresa.

► Tama Tonga tomó su decisión considerando a su familia

Tras ganar el Campeonato de Peso Abierto NEVER en Wrestle Kingdom 18, Tama le dijo a la prensa que enero sería su último mes en la empresa.

Posteriormente, perdió el campeonato ante EVIL en The New Beginning in Nagoya y después de esto participó en algunas fechas de la gira «Road to the New Beginning». Su despedida será en el gran cierre de «The New Beginning in Sapporo el 24 de febrero.

Tama Tonga dio más detalles sobre su decisión de dejar NJPW. Citó a su familia como su principal razón:

Saben, vine a NJPW por el G1 Climax durante un mes y me quedé por 14 años; mis hijos crecieron demasiado rápido. Me perdí sus cumpleaños, extraño muchas cosas y, a medida que pasa el tiempo, no quiero extrañar a mis hijos mientras crecen. Amo Japón, pero también amo a mi esposa y a mis hijos y quiero estar allí. Quiero ser parte de su vida mientras crecen. En 2016, Tama Tonga acordó verbalmente unirse a la WWE después de una reunión con Paul ‘Triple H’ Levesque. Informó a NJPW de sus intenciones y la empresa le presentó un nuevo trato que aceptó.

Para la despedida de Tama Tonga, se enfrentarán los elementos de Guerrilla of Destiny, su agrupación. Por un lado, Tama Tonga hará equipo con su hermano Tanga Loa para enfrentar a su otro hermano, Hikuleo y El Phantasmo.