Vince Russo de WWE RAW: «Ricochet no signifca nada»

Durante el episodio de WWE RAW del 25 de marzo, Ricochet venció a JD McDonagh en un mano a mano a pesar de la interferencia de Dominik Mysterio, a quien había vencido también individualmente la semana anterior. «The One and Only» está en una racha de dos victorias después de haber quedado fuera de la lucha por el Campeonato Intercontinental de WrestleMania 40. ¿Encontrará un hueco en la gran cita? ¿O volverá a perdérsela como en 2022, 2021 y 2020?

► Vince Russo critica a Ricochet

De momento, no se sabe. Pero quizá no los fanáticos del veterano no deban tomarse con demasiada ilusión este pequeño impulso pues podría quedar en nada. Y nada es precisamente lo que cree Vince Russo que significa esta reciente victoria. Al término del programa, el antaño escritor principal de la WWE estuvo dando un repaso a todo lo ocurrido en Legion of Raw y cuando le tocó el turno al triunfo de Ricochet comentó lo que leemos a continuación, echando por tierra que ganara:

«No lo pensé, hermano, adelanté la lucha. No me interesan los buenos luchadores a las 9:30 de la noche. No tengo interés en esos talentos, hermano. No me despiertan ningún interés. Ricochet, Dios mío, gana, pierde, desaparece sin razón alguna. Ahora ha ganado tres semanas seguidas. ¿A quién le importa? Y RD [JD] McDonagh, oh Dios mío, todavía no entiendo por qué este tipo está incluso en el programa. Definitivamente, esto es adelantar cuatro veces más rápido.

«¿Qué significa una victoria sobre JD McDonagh? No significa nada. El tipo no tiene ningún valor, hermano, nada«, apunta Russo, despachándose a gusto también con McDonagh.