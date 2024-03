La Federación Japonesa de Lucha Libre Profesional (UJPW) anunció en conferencia de prensa, la realización de su primer evento denominado «All Together«.

► Primera función de la UJPW

El Nippon Budokan será el recinto desde donde la UJPW ofrecerá su primera función, el 6 de mayo donde participarán seis empresas.

La comunidad de lucha libre japonesa se unirá una vez más para dar ejemplo a la industria. Al igual que con los eventos All Together en 2011 y 2012, varias empresas ya se han comprometido a fundar United Japan Pro-Wrestling en 2023, incluidas NJPW, NOAH, DDT, Dragon Gate, BJW y Stardom.

En una conferencia de prensa en Tokio se conoció la primera información sobre el espectáculo que tendrá lugar el 6 de mayo de 2024 en el Nippon Budokan. Se han anunciado tres combates y también el segundo espectáculo, que tendrá lugar el 15 de junio de 2024 en el Centro Deportivo de la Prefectura de Hokkaido, Hokkai Kitayell.

Parte de los ingresos del espectáculo se utilizarán para reconstruir la península de Noto, devastada por un terrible tsunami el día de Año Nuevo de 2024.

Hasta el momento, los combates van así:

UJPW «ALL TOGETHER ~ JAPAN PRO-WRESTLING FEDERATION INAUGURATION CELEBRATION NOTO PENINSULA RECONSTRUCTION SUPPORT CHARITY», 06.05.2024 (Abema PPV)

Tokyo Nippon Budokan

– Tomohiro Ishii y Daisuke Sekimoto vs. Jeff Cobb y Masa Kiyamiya

– Kaito Kiyomiya , Shota Umino y Yuki Ueno vs. Konosuke Takeshita /, Yuya Uemura y Shun Skywalker

– Hiroshi Tanahashi , Naomichi Marufuji y Sanshiro Takagi vs. «King of Darkness» EVIL , Ren Narita y Yujiro Takahashi