Kenny Omega: «John Cena es un gran ejemplo»

Kenny Omega se reconoce como un fan de John Cena y de lo que el 16 veces Campeón Mundial ha hecho en la industria de la lucha libre profesional. Ambos no podrían ser más distintos en cuanto a a lo que es un luchador pero la estrella de AEW no tiene nada más que buenas palabras para «The Greates of All Time».

► Kenny Omega de John Cena

«No, no lo he conocido [a Cena], pero creo que es excelente. Un gran luchador profesional. Ha hecho una cantidad increíble por el negocio, creo que nadie podrá igualarlo en el futuro cercano. La razón es porque Cena no estaba haciendo nada por el simple hecho de lograr un trofeo o reconocimiento. La gente se dio cuenta después del hecho y dijo: ‘mira todas estas cosas que John está haciendo en su tiempo libre’. Tal vez incluso él mismo se ríe de eso, pero por la cantidad de esfuerzo que ha dedicado a mejorar la vida de las personas, ya sea a través de Make A Wish, los fanáticos en las arenas o las firmas de autógrafos, es un gran ejemplo de lo que debería ser la cara de una empresa o de la industria. Soy un gran defensor de John Cena. Creo que es increíble», comentaba Omega en un reciente directoe en Twitch.

En realidad, estas palabras no nos sorprenden, pues, entre otras ocasiones, hace unos días Omega decía esto de Cena:

«John Cena es uno de los talentos de WWE que yo más respeto. Si yo fuera a terminar ahí, trabajando con alguien de su calibre, podría tratarse de cierta manera de una meta que ayudaría a mi misión de cambiar a la lucha libre. Estoy feliz de estar en su radar, pero todavía no hice una decisión sobre lo que concierne a mi futuro.»