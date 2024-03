Consejo de Kevin Sullivan a AEW por Kazuchika Okada

Kazuchika Okada está dando solo sus primeros pasos en AEW pero Kevin Sullivan considera que hay algo que debe corregir.

La exestrella de NJPW ha tenido dos luchas y hecho unas cuantas apariciones; la semana que viene en Dynamite enfrentará a Eddie Kingston.

► Kevin Sullivan a AEW por Okada

«Creo que es muy, muy talentoso. Diría que está entre los diez mejores en cuanto a talento, en este momento. Si su inglés es deficiente o no existe, ¿crees que sería mejor si hablara japonés y tuvieran subtítulos en la parte inferior? ¿Cómo lo pones por encima y te pones por encima en una entrevista de dos minutos? ¿Cómo lo elevas a tu nivel? Y esto no es algo malo, es genial tener un gran talento, pero sería mejor que estuvieran buscando un manager elocuente para él… Deben proteger su inversión y encontrar a alguien que lo complemente, y eso solo es trabajo de él hacer que Okada brille, no dividirlo. Vamos, pongámoslo bajo el microscopio y ajustémoslo», apunta Suillivan en su pódcast.

No es una idea descabellada y seguramente en algún momento en la casa Élite la habrán valorado.

Son compañías distintas pero atendamos a cómo le ha ido a Shinsuke Nakamura sin manejar el inglés en la WWE.

De momento, «The Rainmaker» está colaborando con The Young Bucks, que no son sus managers sino sus amigos, pero de alguna manera también están ocupando ese rol en tanto en cuanto a que son ellos los que conducen las promos y demás segmentos.