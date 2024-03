Shawn Spears iba a aparecer en Royal Rumble 2024

Durante el episodio de WWE NXT de la semana pasada vimos el sorpresivo regreso de Shawn Spears, quien hasta hace poco se encontraba trabajando para AEW, aunque había pedido su salida el año pasado. Spears fue el hombre que estaba detrás de la serie de viñetas que tuvo algunos mensajes crípticos, hasta que finalmente hizo sentir su presencia atacando con una silla a Ridge Holland. A semana seguida, Spears lucharía contra el propio Holland en el especial de NXT Roadblock, llevándose la victoria.

► Shawn Spears ya conocía de antemano su regreso a WWE

Durante una conversación reciente con Fightful Select, Shawn Spears habló sobre su regreso a NXT y arrojó luz sobre su decisión de dejar AEW, empresa donde trabajó hasta el año pasado.

«The Chairman» reveló que propuso la idea de participar en el Royal Rumble de este año una vez que supo de su regreso a la WWE. Desafortunadamente, cuando hizo la sugerencia, ya el cartel y el listado de participantes estaba definido, por lo que no pudo ser incluido.

“Spears dijo que ‘disparó su idea’ acerca de estar en el Royal Rumble. Desafortunadamente, para entonces ya era demasiado tarde y las listas del Rumble ya habían sido determinadas”.

Spears pidió su salida de AEW el año pasado y esta fue concedida hacia el final del 2023. De hecho, no había luchado en la programación AEW desde el 3 de septiembre, cuando participó en la batalla campal que tuvo lugar en All Out. The Chairman estuvo en WWE previamente hasta el 2019, trabajando con el nombre de Tye Dillinger, mismo que no lo recuperaría a su vuelta.