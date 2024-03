Bully Ray analiza el regreso de Shawn Spears a WWE

El reciente episodio de WWE NXT tuvo como uno de los momentos más destacados y sorpresivos, el regreso de Shawn Spears, quien hasta hace poco se encontraba trabajando para AEW. Spears fue el hombre que estaba detrás de la serie de viñetas que tuvo algunos mensajes crípticos, hasta que finalmente hizo sentir su presencia atacando con una silla a Ridge Holland en el programa. Además, Spears adelantó una próxima aparición en el evento NXT Roadblock 2024 de la próxima semana.

► Bully Ray cree que Shawn Spears fue subutilizado en AEW

Shawn Spears está de regreso en la WWE y, a pesar de luchar allí durante muchos años como Tye Dillinger, se le ha permitido conservar el nombre que usó durante su estancia en All Elite Wrestling. En el reciente Busted Open Radio, el miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, se mostró feliz por la ex estrella de AEW, agregando además que no fue utilizado en su ex empresa de manera adecuada.

«Fue genial ver a Shawn Spears de regreso… pero cuando se trata del mal uso del talento en AEW, probablemente pueda poner a Shawn Spears entre los tres primeros nombres de tipos que simplemente no fueron utilizados, se cometieron errores… como quieras llamarlo. Hablamos de ‘momentos WrestleMania’, ¿qué tal un ‘momento AEW?'»

«Intentaron asociarlo con Tully, pero eso realmente no funcionó. ¿Qué salió mal con Shawn Spears y AEW?«

Spears pidió su salida de AEW el año pasado y esta fue concedida hacia el final del 2023. De hecho, no había luchado en la programación AEW desde el 3 de septiembre, cuando participó en la batalla campal que tuvo lugar en All Out.