The Rock rompió su personaje para tomarse foto con un niño

El pasado viernes 15 de marzo, The Rock realizó otro de sus grandiosos conciertos y dijo cosas bastante duras hacia Cody Rhodes y hasta se metió con Michelle Rubio, la mamá de Rhodes. Sin embargo, luego del show, The Rock salió de la arena FedExForum de Memphis, Tennessee, y allí se encontró con un pequeño aficionado y su papá.

The Rock, como ha venido haciendo desde que regresó a WWE, rompió su personaje de tremendo villano, y compartió un poco con estos fans. Desde su lujosa camioneta, The Rock posó sonriente para dos fotografías.



Pero, más allá de la foto que le regaló The Rock, ell niño en cuestión salió muy regalado de SmackDown, ya que Cody Rhodes le regaló su cinturón cuando entró a luchar una vez acabó el show, en una Dark Memphis Street Fight, en donde venció a Drew McIntyre. Estos son los momentos en donde el niño compartió con tremendas Superestrellas WWE:

«Anoche fue una gran noche en SmackDown, ¡de verdad que sí! Empezamos el día encontrándonos con The Rock y lo terminamos con mi hijo agarrando el cinturón de Cody Rhodes. ¡Fue una pasada!»

@ringsidenews_ Was a great night at Smackdown last night! Started the day meeting @TheRock and ended it with my son getting @CodyRhodes belt! pic.twitter.com/YmLiANWdsz

— MSully10 (@MartySullivan10) March 16, 2024