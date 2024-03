El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en la PNC Arena, en Raleigh, Carolina del Norte (originalmente Raleigh Entertainment & Sports Arena y anteriormente RBC Center), coliseo con capacidad para 19,722 aficionados y casa de los Carolina Hurricanes de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Becky Lynch venció a Liv Morgan (*** 1/2) Candice LeRae e Indi Hartwell vencieron a Maxxine Dupri e Ivy Nile (*) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: The Kabuki Warriors retuvieron ante Shayna Baszler y Zoey Stark (** 1/2) Damian Priest venció a R-Truth (** 1/2) GAUNTLET MATCH: Sami Zayn venció a Ricochet, Bronson Reed, Chad Gable, Shinsuke Nakamura y JD McDonagh (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Monday Night Raw

Aunque Becky Lynch ya es la retadora de la Campeona Mundial, Rhea Ripley, para WrestleMania, aún tiene cuentas pendientes con Nia Jax, y no se siente capaz de seguir adelante si antes no la derrota de manera contundente. Esto pondría fin a las habladurías de Jax, quien asegura que ella creó a The Man. Lynch declaró recientemente: «Si no puedo desacreditar su mentira, necesito acabar con ella, y debo hacerlo antes de recuperar el título. Nia Jax es una bully, y si no confrontas a personas como ella, seguirán actuando de la misma manera»… Para garantizar la contundencia, la estipulación para la lucha de este lunes será la de Última mujer en pie.

En WrestleMania, Finn Bálor y Damian Priest defenderán el Campeonato Indisputable de Parejas WWE en un combate Six-Pack de escaleras ante cinco equipos, y en este episodio veremos tres combates clasificatorios para dicho encuentro.

En uno de ellos, The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) enfrentarán a Alpha Academy (Otis y Akira Tozawa).

En otro, #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) se medirán con los Creed Brothers (Julius Creed y Brutus Creed).

Por su parte, Awesome Truth (The Miz y R-Truth) tendrán como rivales a Indus Sher (Veer Mahaan y Sanga).