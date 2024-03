Becky Lynch y Liv Morgan habían mantenido cierta tregua, pero durante las últimas dos semanas, han intervenido en las luchas que cada una de ellas ha tenido con Nia Jax, lo cual ha generado tensión entre ambas, a tal punto que decidieron pactar un combate entre ellas este lunes en WWE RAW.

► Combate entre Becky Lynch y Liv Morgan podría tener implicaciones para WrestleMania

A pesar de que Becky Lynch se ganó su derecho en Elimination Chamber para desafiar a Rhea Ripley en WrestleMania por el Campeonato Mundial Femenil, tanto Liv Morgan como Nia Jax han estado muy de cerca, y de alguna manera se han involucrado con The Man. Dicho esto, es posible que todas estas interacciones conduzcan a una lucha multitudinaria para «El evento más grande de todos».

Al respecto, Rhea Ripley recurrió a sus redes sociales para pronunciarse ante el anuncio oficial de WWE del combate que sostendrán Becky Lynch y Liv Morgan en el episodio de WWE RAW de este lunes.

«Peleen por Mami»

Rhea Ripley logró el Campeonato Mundial Femenil en WrestleMania 39 y viviendo la mejor etapa de su carrera, luciendo prácticamente imparable en todas sus defensas titulares. Dicho esto, es posible que ahora se enfrente ante la mayor amenaza en su reinado, puesto que tendrá en frente a Becky Lynch y que no ha estado en su listado de víctimas; no obstante, la posible presencia de Liv Morgan y Nia Jax podría complicar un poco más las cosas para The Eradicator, considerando que ni siquiera necesitaría recibir el conteo de tres para perder su título, justo unos días después de que cumpla un año con él.