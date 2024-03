Kyle O’Reilly: «Pensé que no volvería a luchar»

Kyle O’Reilly acaba de volver a luchar en AEW casi dos años después. Durante ese tiempo, en sus peores momentos, pensó que nunca lo haría.

► La lesión de Kyle O’Reilly

«Me sometí a una cirugía en el cuello. Estaba esperando eso, pero no esperaba tener una complicación seriamente rara, donde me despertara en la cama del hospital y ya no tuviera el uso de mi brazo derecho. No, realmente no contaba con eso. Me han lanzado tantas bolas curvas en la vida. Siento que cada momento que paso en este negocio es una bola curva inesperada lanzada hacia mí. Aprendemos a lidiar con eso, aprendemos a golpear un jonrón cada vez que tenemos la oportunidad. ¿Y qué pasa cuando realmente no tienes la oportunidad? Esa ha sido más o menos mi mentalidad durante los últimos dos años. No lo sé. Realmente no sabía si volvería a luchar. Durante mucho tiempo, estaba bastante seguro de que en junio de 2022, mi lucha con Jon Moxley sería la última de mi carrera, y estaba bien con eso. De verdad lo estaba. Si pudiera recuperar el uso de mi brazo y pudiera cepillarme los dientes nuevamente, limpiarme como un humano normal y cuidar de mi hija y ser un padre, eso es todo en lo que estaba enfocado. Eso era todo lo que importaba.

«Me llevó mucho tiempo recuperar algo de eso. No pude mover mi brazo durante casi diez meses. Pero tuve mucho apoyo. Muchos de los chicos se acercaron. Muchos fanáticos me deseaban lo mejor y esperaban verme luchar de nuevo. El hecho de que una persona, cualquier persona en el mundo, quisiera ver a Kyle O’Reilly en el ring nuevamente, una persona que le importara un comino por mí, eso fue suficiente motivación que nunca necesitaría, en esta vida o en la próxima. Soy un chico que tiene diabetes tipo 1, que es de Canadá y al que le dijeron que nunca podría seguir una carrera en la lucha libre, y de alguna manera pude hacerlo. Así que tengo eso conmigo, ese destello de confianza. Sé que soy un buen luchador, sé que soy un buen luchador. Sé que soy técnicamente competente. Sé en lo más profundo de mí, que todavía puedo hacerlo, en mi mente. Si el cuerpo puede resistir, eso está por verse. Tendremos que ver. Tendremos que ver qué pasa cuando esa primera grieta en el ring y mi cuerpo golpee, y todo el aire simplemente salga de mis pulmones, cómo podré recuperarme.

«Estoy muy emocionado de luchar contra Bryan Keith. Estoy muy impresionado por él. Creo que es un luchador fantástico, y es un buen oponente para realmente tratar de ver si todavía tengo esa bestia en mí. Porque sé que no se va a contener. No va a tomarlo con calma conmigo. Me va a poner a prueba. Él tiene hambre. Tiene hambre como yo la tenía. Está tratando de demostrar que también pertenece aquí, entonces ¿quién soy yo para decir que no? Esa es exactamente la razón por la que es el oponente perfecto para mí. ¿Qué mejor manera de poner a prueba tu valía, que contra uno de los mejores? De la sartén al fuego, como dicen. Les agradezco a todos mucho, desde el fondo de mi corazón, y el hecho de que simplemente puedo estar aquí y ponerme unos calzones y salir frente a la multitud de nuevo, incluso si nunca gano otra lucha mientras viva, eso es una victoria«, dice O’Reilly en un reciente video de AEW antes de su nueva lucha.

'The Bounty Hunter' Bryan Keith targets the neck of Kyle O'Reilly! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@KORCombat | @bountykeith pic.twitter.com/xW7JsGXEAr — All Elite Wrestling (@AEW) March 17, 2024