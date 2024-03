Drew McIntyre: «No podía ser el mismo que antes»

Drew McIntyre comenzó a mostrar una nueva actitud cuando Jey Uso se unió a WWE RAW de la mano de Cody Rhodes pues nunca le perdonó todas las veces que evitó que venciera a Roman Reigns cuando aún estaba en The Bloodline. Ahí entraba también «The American Nightmare».

Luego puso en su punto de mira a Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Pesado, Kevin Owens y Sami Zayn pues todos se unieron contra The Judgment Day, a quienes se sumó «The Scottish Warrior» temporalmente. Entonces apareció CM Punk y McIntyre no pensaba permitir que le quitara sus oportunidades, por lo que comenzaron una rivalidad también.

► Drew McIntyre ha evolucionado

Pero Drew no volvió a ser el mismo villano que era cuando pasó de NXT al elenco principal en 2018 y estuvo colaborando con Dolph Ziggler, Bobby Lashley o Baron Corbin. Ha evolucionado. Y el cambio le ha sentado de maravilla. Un cambio que no ha dejado de recibir elogios de todos los lugares de la industria. E igualmente debía dejar atrás todo lo que lo caracterizaba hasta entonces, como su espada, que ahora ya no lo acompaña en sus entradas.

«No podía quedarme estancado en el mismo lugar. Salía al ring y la gente decía ‘Ahí está Drew, amamos a Drew, hola Drew’… Era siempre el mismo Drew, mismo sombrero, espada y sonriendo y demás, y pensé ‘bueno, tenemos que evolucionar, tenemos que añadir capas, tenemos que cambiar las cosas’ y pasé por ese proceso de ‘bueno, estoy obsoleto‘.»

Tan bien le ha venido el cambio que va a luchar por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania 40.

¿Te gustaría que Drew McIntyre venciera a Seth Rollins en «The Grandest Stage of Them All»?