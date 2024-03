Drew McIntyre revela sus problemas de audición

El ex Campeón WWE, Drew McIntyre, ha revelado algo bastante interesante para los fanáticos de WWE, y eso es algo relacionado con su estado de salud. En una reciente entrevista con Gorilla Position, el Guerrero Escocés reveló que sabe leer los labios… solo porque tiene problemas de audición. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Drew McIntyre revela que no puede escuchar muy bien

«Físicamente, todavía me siento fatal después de la Cámara de Eliminación. Parece que fui el que se llevó la peor parte de las caídas más grandes, aunque supongo que Randy Orton quizás sea más grande que yo en estos días y Bobby Lashley está musculoso, pero básicamente los tipos más grandes terminaron siendo los que se llevaron todas las peores caídas.

«Logan Paul se lanzó sobre mi cara y perforó mi tímpano, así que, estoy medio mirando tus labios para ver lo que estás diciendo porque hace como un año y medio, un especialista en oídos me dijo que tengo mala audición en general y que me enseñé a leer labios sin darme cuenta.

«Hicimos una pequeña prueba donde él estaba hablando, yo me tapé los oídos y aún podía escucharlo, le repetía lo que decía y luego lentamente pasó un pedazo de papel frente a su rostro y yo dije: ‘No puedo escuchar lo que dices. Has bajado el tono de voz’.

«Mi esposa dijo: ‘No lo ha hecho. Tiene exactamente el mismo volumen’. Él dijo: ‘Sí, eres inteligente. Simplemente, te enseñaste a leer labios porque tu audición es tan mala’. ¡Oh, fantástico! Luego se perforó. Así que no diré quién fue porque no quiero que se sienta mal, pero es muy molesto porque no escucho ni una maldita cosa».