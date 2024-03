Drew McIntyre: «CM Punk nunca me pidió perdón, que esté listo para SummerSlam»

La reconocida Superestrella WWE, Drew McIntyre, estuvo recientemente como invitado en el podcast Gorilla Position, y allí reveló que CM Punk nunca ha hecho nada para aliviar las tensiones entre ambos, por lo que lo mejor, considera él, es que esté listo para una lucha en SummerSlam 2024, el próximo gran evento premium de WWE.

► Drew McIntyre, aun sin renovar contrato con WWE, continúa retando a CM Punk

«Mira, he sido bastante sincero con mis opiniones, este tipo es gigante, tiene mucha atención no solo de los fans hardcore, sino que hasta los casuales saben exactamente quién es, vende boletos y atrae, pero es una persona terrible y yo crecí cerca de él y hay situaciones de las que no he hablado, quizás no hablaría hasta estar cara a cara con él, pero él sabe y esos ciertos sentimientos parecen que no han cambiado mucho según las personas que conozco respecto a su personalidad y cuando regresó, sentí cierta incomodidad.

«En vez de querer hablar conmigo en privado, incluso detrás de bastidores y ni mencionemos en televisión, y decir ‘oye, sabes, quizás no fui una buena persona en ese entonces o quizás no era un buen lugar’, nada de eso, solo vamos a actuar como si todo estuviera perfectamente bien, todo está bien, todo es color de rosa, está bien.

«Punk nunca se ha preocupado por hacer las paces. No, ni una sola vez. Sí, solo espero que tenga cuidado. Solo me preocupa que se lesione algo más durante la rehabilitación. El tipo es frágil. Quiero esa lucha. Realmente quiero esa lucha.

«Solo me preocupa por él, especialmente luchando contra alguien como yo. Soy un maldito monstruo allí dentro… Puse mis manos sobre él. Viste lo que le hice en el Royal Rumble. Lo destrocé. Lo despedacé… CM Punk estaba morado y negro. Terminé lastimándolo allí dentro».