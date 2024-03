Tal vez Triple H se dejó aconsejar por Seth Rollins a la hora de no pugnar más firmemente por Will Ospreay, recordando que «The Visionary» dijo hace un lustro que WWE ya tenía una «versión mejorada» del británico (en referencia a Ricochet).

Bromas aparte, parece que el principal factor determinante para Ospreay en su decisión de firmar con AEW fue el mayor margen de libertad, según confesó recientemente ante los micrófonos de ‘Talk Is Jericho’.

Las citadas palabras de Will Ospreay fueron objeto de discusión en la última entrega de la Wrestling Observer Radio, donde Dave Meltzer hizo cierta comparativa (algo innecesaria) entre «The Assassin» y Cody Rhodes para ilustrar el error que según él WWE ha cometido dejando pasar la oportunidad de hacerse con el ex Campeón Mundial de Peso Completo IWGP.

«Y con Cody, Cody tiene mucha voluntad. No estoy diciendo que superaría a Cody, pero con el tiempo probablemente lo haría, porque tiene 30 años y Cody tiene 38. Está en ascenso y Cody ya está ahí. En el ring, es mucho mejor que Cody . Cody es fantástico como personaje, y ha hecho que su historia funcione. Lo gracioso es que, básicamente, Will podría hacer la misma historia en AEW . No sería tan grande porque no tiene a un rival como Roman Reigns y el título de AEW no significa tanto para mucha gente como el título de WWE, pero podría hacer una historia similar».

Will Ospreay let Bryan Danielson and the whole world know who he is ahead of their match at #AEWDynasty #AEWDynamite #AEWBigBusiness is now available on-demand via TBS: https://t.co/SfZ6ZpMX9w pic.twitter.com/BAxr5kHBAx