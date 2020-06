¿Keith Lee campeón mundial? Triple H cree que sí

No lo tuvo fácil para que finalmente WWE reconociera su valía y se decidiera a firmarlo, pues años atrás fue rechazado en tres ocasiones. Pero hoy, Keith Lee es una de las mayores promesas (a pesar de sumar ya 35 primaveras) de NXT, en vistas a convertirse en una importante Superestrella del elenco principal.

O al menos, eso supimos cuando Paul Davis de WrestlingNews.Co reportó que Vince McMahon era "fan" del hoy Campeón Norteamericano, aunque a posteriori revelara que la empresa tenía planes para traspasarlo a Raw o SmackDown en "unos pocos meses".

De momento, Lee continúa con paso firme dentro de NXT, después de vencer a todo un tótem de esta marca como Johnny Gargano el pasado domingo en TakeOver: In Your House, y no hay visos de que el show dorado vaya a perderlo a corto plazo. A nadie escapa que NXT necesita de nombres atrayentes a fin de mantenerse en su pugna semanal con AEW.

Pero también podría considerarse que con el manejo adecuado, el "Limitless" tiene todas las cualidades para ser una gran Superestrella en el elenco principal, escenario donde no es que precisamente anden sobrados de audiencia.

► Triple H cree en un Keith Lee campeón mundial

Por consiguiente, el máximo responsable de NXT, Triple H, ya asume que más pronto o más tarde, Lee tendrá que responder a la llamada de Mr. McMahon. Y preguntado por Metro acerca del devenir del texano allí, "The Game" pintó una estampa sumamente positiva.

«Es el tipo de tío por el que quieres esforzarte y quieres cumplir con él. Tío, me encanta trabajar con él. Si me dices, "Keith Lee campeón mundial" y me preguntas mi opinión, te digo, "¡demonios, sí!". Mira, lo cierto es que no me sorprendería, ¿vale? Keith tiene todas las herramientas. «Es curioso, cuando a veces los talentos se acercan, aunque tú trabajes de la misma manera con ellos, tienen una noción preconcebida de lo que creen que buscas y cómo lo buscas. Así que cambian lo que intentan hacer para cumplir con cierta noción preconcebida de lo que creen que tú quieres. Pero realmente no se trata de lo que buscas. A veces, lleva su tiempo. «Tío, ahora que Keith está cómodo aquí, es... es un gran tipo. Trabajador, humilde, simplemente quiere aportar. Una gran persona, líder del vestidor. Todo lo que podrías querer. Un profesional de los pies a la cabeza».

La entrevista completa de Metro a Triple H puede leerse aquí.