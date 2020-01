Keith Lee revela cuántas veces fue rechazado por WWE

Su primer año dentro de NXT no hizo presagiar grandes éxitos para él más allá de la Full Sail. Pero 2019 supuso un completo punto de inflexión en la trayectoria de Keith Lee, quien con sus brillantes actuaciones y carisma desde que la marca dorada se emite por USA Network (en especial su papel en aquel choque con Roman Reigns durante Survivor Series) ya se encontraría en la inminente próxima tanda de ascensos al elenco principal.

Pero hasta llegar a su posición actual, el camino de Lee hacia esa tierra prometida llamada WWE que desde los inicios de su carrera estaba en su horizonte, ha lucido poco menos que como una travesía por el desierto. Durante una reciente entrevista concedida a Corey Graves bajo el último episodio de After The Bell, «Limitless» relató este «long and winding road», que dirían The Beatles.

A los tres años más o menos de ser luchador, el conocido como Lance Archer en algunos lugares y Lance Hoyt en otros, le dijo a WWE que yo era alguien a quien tenían que estar atentos. Entonces, me invitaron a hacer algunas cosas. En mi caso, Triple H me lanzó contra una barrera de contención, Shane McMahon me hizo un piquete de ojos y Vince McMahon me dio un puñetazo en la cara. Esa fue mi presentación a los jefes.

En algún momento, se interesaron por mí tras esa primera interacción, y me dieron mi primera prueba. Eso fue en 2008. Pero me rechazaron. En 2011 hice algunos trabajos extra y pedí que me hicieran otra prueba. También me rechazaron. No estaba realmente seguro de que luchar fuese lo más sensato a partir de ese momento. En 2013, cuando abrió el Performance Center, fui parte de la primera clase. Entonces me rechazaron por tercera vez. Así que no estaba seguro de si continuar luchando.

Entonces tuve una charla con Dusty Rhodes y William Regal y algunas palabras con Jim Ross. Si no hubiese hablado con los dos primeros, no creo que hoy siguiera luchando. Al final, tuve buenas valoraciones y sorprendí a algunos, los suficientes, para que WWE me buscara. Creo que esa conversación con Dusty y Regal fue el momento en que decidí ser simplemente yo mismo.

Pasé mucho tiempo intentando ser lo que se supone que es un ‘tipo grande’. Pero yo siempre he sido un atleta muy versátil. Nunca me he encasillado. Y pensé que mi lugar era la lucha libre. Muchos otros pensaban que no. Después de esa charla, decidí únicamente escucharme a mí mismo y apostar por mí. Al final, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida.