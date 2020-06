Jon Jones no está contento con el UFC en este momento, pero resulta que sus quejas con la promoción probablemente deberían remontarse a casi una década.

Jon Jones quiere un trato justo por parte de UFC

Más recientemente, el campeón de peso semipesado reinante más largo de UFC se metió en una pelea muy pública con Dana White sobre las negociaciones del contrato para un posible enfrentamiento contra Francis Ngannou . El feo de ida y vuelta vio a Jones criticar al UFC por no cumplir con sus promesas y a White disparando mientras llamaba a sus demandas "absurdas" en comparación con su poder de atracción.

Everything was good until I asked for a piece of the pie.. ufc totally comfortable with me taking concussions for over a decade but asking for generational wealth. Get the fuck out of here. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) June 8, 2020

"Todo estuvo bien hasta que pedí un pedazo del pastel. UFC se sintió totalmente cómodo conmigo tomando conmociones cerebrales durante más de una década pero pidiendo riqueza generacional. Saca a la mierda de aquí.

Do you not listen to Dana? Almost every interview he mentions how the UFC are breaking new records and are at an all-time high. Dana mentioned I want Wilder money, meanwhile over the entirety of my career I haven’t even made a quarter of that. https://t.co/Vtrf2UsNd1 — Jon Bones Jones (@JonnyBones) June 8, 2020

“¿No escuchas a Dana? Casi todas las entrevistas menciona cómo el UFC está rompiendo nuevos récords y está en su punto más alto. Dana mencionó que quiero el dinero que gana Deontay Wilder. Mientras tanto, durante toda mi carrera, ni siquiera he ganado ni una cuarta parte de eso ”.

Además de sus quejas sobre las negociaciones contractuales actuales, Jon Jones examinó bien su pasado con el UFC, donde se convirtió en campeón en 2011.

Incluso entonces, Jon Jones está convencido de que estaba muy mal pagado en comparación con su valía para la compañía, pero nunca hizo mucho ruido al respecto hasta ahora.

When I was in my prime, the Ufc‘s way of not paying me was telling me I wasn’t a star. Had me grateful for a new car meanwhile making tens of millions without my knowing. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) June 8, 2020

"Cuando estaba en mi mejor momento, la forma en que UFC no me pagaba me decía que no era una estrella. Me hizo sentir agradecido por un auto nuevo que, mientras tanto, ganaba decenas de millones sin mi conocimiento".

Impressed a young kid with a Bentley to fight Lyoto Machida while they collected millions — Jon Bones Jones (@JonnyBones) June 8, 2020

"Impresionó a un chico con un Bentley para luchar contra Lyoto Machida mientras recolectaban millones".

I’m not even asking for backpay for ripping me off throughout my entire 20s. Just wanted to be treated fair moving forward — Jon Bones Jones (@JonnyBones) June 8, 2020

“Ni siquiera estoy pidiendo un pago atrasado por estafarme durante mis 20 años enteros. Solo quería un trato justo en el futuro ".

Advice while you Young fighters, if you’re hot right now. Get paid. As much as the Ufc is building your brand, you are building their’s. If you think your biggest paydays will come after being with the company for a while. You are wrong. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) June 8, 2020

"Consejos para ustedes, jóvenes peleadores, si están calientes ahora, que les paguen. Por mucho que UFC esté construyendo su marca, usted está construyendo la suya. Si cree que sus mayores días de pago vendrán después de estar con la compañía por un tiempo, está equivocado".

I fought mega fight after mega fight throughout my early 20s for under 2million a fight. Who knows what I’m actually owed, makes me feel like a fool even thinking about it — Jon Bones Jones (@JonnyBones) June 8, 2020

“Peleé mega pelea tras mega pelea durante mis primeros 20 años por menos de 2 millones por pelea. Quién sabe lo que realmente me deben. Me hace sentir como un tonto incluso de pensarlo".

This statement isnt entirely true, it was right around 2million a fight. Not fair to say it was under, still robbery https://t.co/WRCZtkx5mf — Jon Bones Jones (@JonnyBones) June 8, 2020

"Esta afirmación no es del todo cierta. Fue alrededor de 2 millones por pelea. No es justo decir que estaba bajo, todavía siendo robado ".