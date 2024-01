Horas atrás, Kazuchika Okada venció a Will Ospreay en el combate estelar de NJPW Battle in the Valley 2024 dando ambos una actuación espectacular en la que podría ser la última vez que colisionen en el encordado. Y esto tiene que ver tanto con que «The Commonwealth Kingin» se ha ido de la compañía japonesa para firmar con AEW como porque el contrato de «The Rainmaker» con la primera está por expirar y todavía no se sabe si va a renovar o va a mudarse a Estados Unidos, donde hoy estará luchando en las grabaciones de TNA Snake Eyes 2024, que se emitirá próximamente en televisión.

► Okada quiere registrar ‘Rainmaker’

En espera de conocer más información sobre el futuro de Okada, este ha dado un paso interesante, que podría significar mucho o no significar nada, pero no deja de ser llamativo. Ha solicitado el registro de ‘Rainmaker’, que es tanto su apodo como el nombre de su remate. La solicitud la leemos a continuación:

El registro de la marca «RAINMAKER» tiene la intención de abarcar las siguientes categorías:

Entretenimiento en la naturaleza de combates de lucha libre. Servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones y actuaciones de un luchador profesional y animador en el ámbito de la lucha libre. Servicios de entretenimiento, a saber, participaciones en vivo de un luchador profesional y animador en eventos de lucha libre. Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones personales de un luchador profesional y animador en eventos relacionados con la lucha libre. Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones televisadas de un luchador profesional y animador en el contexto de la lucha libre. Suministro de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática global.

Tendremos que esperar pero Kazuchika Okada va a ser el agente libre más candente del mundo.