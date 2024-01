Kazuchika Okada lleva varios años siendo uno de los mejores luchadores del mundo -sin ir más lejos, pasado mañana va a luchar contra Bryan Danielson en el combate estelar de Wrestle Kingdom 18… ¡y sin un título en disputa, solo ellos dos, si eso no es una muestra de la talla de ambos…!- y cree que le quedan menos de 10 al máximo nivel.

► Okada, menos de 10 años

“Debuté en 2004, así que este es mi 20 aniversario. He llegado tan lejos, sin grandes lesiones y eso es genial. Sin embargo, creo que me quedan menos de 10 años en la cima absoluta. Así que en el camino hacia mi 30 aniversario, tengo que aprovechar cada día al máximo. Será un poco triste tener mi 20 aniversario sin un título, así que quiero tener un cinturón individual alrededor de mi cintura en 2024. Tengo muchos sueños, y el más grande es llevar la lucha libre profesional aún más lejos. Quiero que más personas se den cuenta de lo grandioso que es la lucha libre. Para lograrlo, tengo que seguir teniendo grandes combates y llevarlos a personas de todo el mundo”, dice Okada en una entrevista para NJPW.

No podemos tomar como exageradas las declaraciones de The Rainmaker, aunque solo sea porque tiene 36 años. Pero también tengamos en cuenta que tiene una carrera espectacular, que es uno de los más grandes de la historia de la lucha libre de Japón. Y además las lesiones, golpes, heridas, que todo luchador sufre. Son palabras comprensibles.

Pero para dentro de una década aún queda mucho. De momento, ¿qué tal se presenta Wrestle Kingdom 18?

1. New Japan Rambo: Participants TBA

2. Shota Umino y Kaito Kiyomiya vs. EVIL y Ren Narita.

3. Yota Tsuji vs. Yuya Uemura.

4. NJPW World Television Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Hiroshi Tanahashi.

5. IWGP & NJPW STRONG Openweight Tag Team Titles: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Hikuleo y El Phantasmo (c).

6. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Tama Tonga.

7. IWGP Global Heavyweight Title: Will Ospreay vs. Jon Moxley vs. David Finlay (c/ Gedo)

8. IWGP Junior Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. El Desperado.

9. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title: Clark Connors y Drilla Moloney (c) vs. Francesco Akira y TJP.

10. Special Single Match: Bryan Danielson vs. Kazuchika Okada.

11. IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) vs. Tetsuya Naito.