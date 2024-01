Solo faltan 15 días para el Royal Rumble 2024 y el Universo WWE está totalmente emocionado con lo que va a suceder el 27 de enero en la arena Tropicana Field en Tampa, Florida, Estados Unidos. Este Premium Live Event es uno de los más esperados cada año y uno de los motivos son las dos Batallas Reales que se dan dentro de su cartel y cuyos respectivos ganadores consiguen no solo protagonizar un momento histórico sino un boleto para luchar por un campeonato en WrestleMania. Y si la victoria final es la guinda, los pequeños momentos, los participantes sorpresa, ya sean debuts o regresos, el nacimiento de rivalidades, son los demás ingredientes que forman este delicioso pastel.

► Favoritos para Royal Rumble 2024

Dicho esto, camino al evento cada fan tiene sus favoritos, por ejemplo, hablando de las luchas de 30 hombres y 30 mujeres. ¿Cody Rhodes ganará la suya para encaminarse a cerrar su historia? ¿Jade Cargill debutará por todo lo alto? ¿O puede que sea Mercedes Moné volviendo como Sasha Banks? ¿O The Rock para que Roman Reigns deje de reírse de su desafío? No lo sabremos hasta dentro de dos semanas. Pero mientras vamos a conocer el siempre interesante dato de quiénes son los favoritos para las casas de apuestas, en concreto, para BetOnline. Como detalle curioso, ninguna de las Superestrellas mencionadas está en la primera posición en estos momentos.

Para el Royal Rumble varonil el favorito es CM Punk. Nada sorprendente aquí. Él también necesita ese triunfo para ir tras Seth Rollins y el Campeonato Mundial de Peso Completo. En realidad, no es así, si perdiera sus fans no deberían preocuparse demasiado. Pero las cuotas lo posicionan como más probable ganador.

Para el Royal Rumble femenil es Becky Lynch. Claramente, sería una manera ideal de volver a impulsarse hacia el plano estelar después de un tiempo en uno secundario. Pero, personalmente, si me lo permiten nuestros lectores, no es un resultado que me gustaría. Jade Cargill es la segunda favorita.

Para el combate cuadrangular por el Campeonato Universal Indiscutible es Roman Reigns. Esto resulta obvio. Y será con ayuda de The Bloodline.

Y para la lucha por el Campeonato de Estados Unidos es Logan Paul. Estará exponiendo el título ante Kevin Owens, que ganó un torneo en SmackDown para lograr la oportunidad.

Otro detalle curioso, que realmente no confirma nada, es que en estas cuotas de apuestas se incluye a MJF, Kazuchika Okada y Steve Austin dentro del Royal Rumble varonil y a Trinity, Ronda Rousey, Alexa Bliss, The Bella Twins, Michelle McCool y Ava en el femenil.