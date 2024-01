«Jon Moxley es un líder en AEW, y creo que mucha gente lo ve como una figura de liderazgo. Al igual que Jon Moxley, yo también soy alguien que lidera con el ejemplo, y al observar el modelo que estaba estableciendo, pensé: ‘Quiero hacer lo mismo’. Lo intento, pero nadie puede ser Jon Moxley porque no hay otro Jon Moxley. Siempre estaré en deuda con él por cambiar y sacar esta versión de mí que claramente es una mejora, ya que aún mantengo el [Campeonato Internacional de AEW]». Esto decía recientemente Orange Cassidy.

► Las secuelas de luchar con Jon Moxley

Y de lo positivo de «The Death Rider» vamos a lo no tanto pues en la misma entrevista con Adrián Hernández el Campeón Internacional de AEW también revela que le dejó una cicatriz para siempre en su cabeza con un tenedor. «The King of Slooth Style» habla del combate Stadium Stampede que ambos tuvieron en All In en el que el título no estuvo en disputa. Sucedieron muchas cosas impactantes y una de ellas fue cuando Moxley usó la frente de Cassidy como si fuera un filete.

«Sucedió muy rápido. Cuando tengo las manos en los bolsillos frente a más de 75,000 personas, y luego me doy la vuelta y un hombre monstruo viene corriendo hacia mí con un tenedor y me apuñala en la cabeza, simplemente caí y luego no recuerdo realmente nada después de eso porque entré en otra especie de reino extraño al que suelo ir cuando me enojo. Recuerdo que, después del hecho, tenía una enorme herida de tenedor en la cabeza. Me marcó para siempre. Hay una cicatriz en mi cabeza para siempre debido a Jon Moxley y un tenedor.»