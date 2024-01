Samoa Joe a Kazuchika Okada: «Ven cuando quieras»

«(…) La cara de New Japan Pro-Wrestling, el actual contrato de Kazuchika Okada concluye al final de enero. Aunque un nuevo acuerdo con New Japan estaría habitualmente el camino, Okada, de 36 años, está considerando seriamente la posibilidad de luchar para una promotora distinta (…)». En diciembre conocíamos esta información sobre Kazuchika Okada. Todavía no ha habido una actualización pero tanto entonces como ahora parece claro que si finalmente se mudara a Estados Unidos sería para unirse a AEW, compañía que no solo es una de las más grandes sino que le permitiría continuar trabajando en NJPW, como sucede con Will Ospreay.

► Samoa Joe a Kazuchika Okada

Sería la segunda vez, al menos de manera no eventual, aunque la distancia es abismal, que «The Rainmaker» intenta conquistar suelo americano. La anterior fue a comienzos de la década pasada, cuando, entre otras experiencias, tuvo un feo paso por TNA; de hecho, a pesar de que pronto volverá, el año pasado decía que odiaba la «Impact Zone». Pero volvamos a aquella época pues entonces tuvo un combate con Samoa Joe. Fue el 20 de marzo de 2010 en JAPW Wild Card 6, evento de Jersey All Pro Wrestling, donde el actual Campeón Mundial AEW salió victorioso sobre el actual Campeón de Tríos de Peso Abierto NEVER.

Nos acordamos de aquello porque recientemente le preguntaron a «The Samoan Submission Machine» por la posibilidad de que Okada lo desafíe por el título, una idea que suena absolutamente fantástica y que a falta de más información sobre el futuro de la estrella de Japón está abierta a que se haga realidad:

«Esa es otra inédita y fresca confrontación que no encontrarás en ningún otro lugar. Él también puede intentarlo, esto es para cualquiera. Si sientes que lo deseas, simplemente preséntate y veremos qué tienes para ofrecer. Pero si te quedas corto, no podré evitar reírme en tu cara«, dice el campeón a Sports Illustrated.

Samoa Joe x Kazuchika Okada (JAPW · 2010) 🌟 pic.twitter.com/2JhvIdTBhG — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) January 1, 2023