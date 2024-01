LA Knight no quedó nada contento con su breve rivalidad con The Miz a finales de 2023 en WWE. De hecho, considera que es una de las peores que ha hecho, como le expresa a Chris Van Vliet en su reciente visita a Insight. Al final, no tuvo demasiada importancia, solo una manera de tener a los dos luchadores ocupados unas semanas en Raw.

► LA Knight vs. The Miz

«Miz estaba realmente dándolo todo hasta el punto en que recuerdo que algunos chicos en el vestuario solo decían, ‘Vaya, siento que este es el mejor trabajo que Miz ha hecho’, mientras coincidentemente sentía que era uno de los peores trabajos que había hecho en un tiempo. Así que, Dios, odio revelar tanto el telón de fondo, pero no soy buen planificador. Me gusta improvisar y simplemente escuchar y reaccionar. Pero a veces, en estos escenarios, cuando estás haciendo esto, tienes que planificar un poco más. Solo porque hay muchas piezas en movimiento y cosas así. Y la gente quiere saber hacia dónde vas y todo eso.

«Pero en el pasado, en otros lugares donde he trabajado, era más como, ‘Bueno, vamos a salir, vamos a hablar en general de esto, está bien, genial. Guardaré algunas cosas, me escucharán, reaccionarán y volveremos a la conversación’. En este caso, fue como que ahora tenía cosas planeadas, pero es como, no sé, lo que sea que esté pensando o diciendo a las tres no será lo mismo a las ocho. Y así que donde debería haber soltado algunas de esas cosas, y simplemente escuchado y reaccionado y disparado de esa manera, fue como, ‘Tengo que mantener el guion. Tenemos tiempo, y tengo que cumplir con el tiempo, y están esperando esto’. Y en parte de eso estaba como, ‘Ah, esto simplemente no se siente como, no siento que sea mi mejor trabajar’.

«Pero también creo que es un poco un proceso y aún me estoy adaptando, porque sigo siendo de la vieja escuela, ‘Salgamos y hagámoslo en el momento. Vamos a hacerlo sobre la marcha. Y solo quiero, ya sabes, escuchar y reaccionar, tú harás lo mismo, no quiero saber, y no quiero que tú sepas, porque quiero que sea fresco. Quiero que sea real’. No quiero que ya sepas lo que voy a decir. Porque luego es como, ‘Bien, déjame reaccionar. Que sea real’. Y así puedo realmente digerir lo que me estás diciendo y luego responder. Así que sí, pero al mismo tiempo, creo que esa rivalidad en general, enemistad, como quieras llamarlo. A algunas personas no les gusta la palabra enemistad. Así que en general, creo que nos ayudó a elevarnos a ambos de ciertas maneras, porque creo que sacó una pasión en él.

«Porque creo que hay similitudes entre nosotros, aunque creo que somos diferentes, pero tenemos algunas similitudes. Él estaba haciendo un gran trabajo. Siento que yo estaba haciendo un gran trabajo. Y al mismo tiempo, era como, mostrar un poco de adversidad porque durante mucho tiempo, como dije, estaba flaqueando y no estaba haciendo mucho y ahora es como que, de repente, hay un poco de elevación. Entonces, está bien, mostremos un poco de adversidad. Mostremos aquí está el tipo que está establecido, ha estado allí por un tiempo, al mismo tiempo, voy a sacarle de quicio. Él me va a sacar un poco de quicio, pero al final del día, voy a darle una paliza. Y eso es realmente lo que se trata. Mientras eso suceda, logremos eso, entonces estamos bien.»