LA Knight no era feliz trabajando con Vince McMahon

En sus últimos años dedicado a la parte creativa de WWE, se le puede achacar a Vince McMahon un trabajo inconsistente.

Uno de los ejemplos que tenemos a mano fue el experimento de cambiar a LA Knight por Max Dupri, un cambio completo de concepto y personaje que a la mínima cuando Paul Levesque tomó poder en las decisiones, lo formateó.

Recordemos que el concepto de Knight es un luchador vieja escuela que brilla más por su carisma que por su desempeño en el cuadrilátero—Aquí The Rock levanta la ceja—, mientras Dupri, era un mánager que presentaba a un grupo de modelos.

Al final el tiempo parece darle la razón a Levesque cuando evacuó ese personaje.

► ¿Cómo fue trabajar con Vince McMahon para LA Knight?

Hablando con Chris Van Vliet, en el episodio 552 de su pódcast: Insight with Chris Van Vliet, titulado: LA Knight Wants A Championship In 2024, His «Overnight» Success, Roman Reigns Match, Knight habló abiertamente sobre su tiempo bajo la dirección de Vince McMahon. Admitió que no estaba feliz durante ese tiempo porque sentía que tenía un microscopio enfocado en él.

»Bueno, el problema es que si observas el panorama de la lucha libre. Incluso pensando en mi pasado me digo a mí mismo: viejo, tenía tanta libertad para ser yo mismo y hacer mis cosas. Y ahora estoy haciendo lo que sea esta estupidez de modelo.

»No sé quién es esto o qué es esto, pero bueno, al menos obtuve un buen aumento por ello. Así que al menos intento que esto funcione. Estoy sentado allí tratando de hacerlo. Y todo elogio para Mace y Mansoor, porque digo, incluso los escuché compartir historias sobre cómo Vince McMahon era simplemente… fue muy extraño.

»Porque me dijeron que no hablara como lo hacía, nada: ‘No digas ninguna de las cosas que dijiste, no hables de la manera que lo hacías’. Y yo estoy como, bueno, quiero decir, lo que me trajo aquí está siendo completamente despojado de mí. Pero está bien. Al mismo tiempo, lo veo como un desafío. Me frustra, pero también estoy como, bueno, veamos cómo podemos hacer esto. Y luego, quiero decir, en poco tiempo, fue como, esto es una locura, para mal.

»Y entonces él y yo sentimos que estábamos chocando, pero la situación era como, él tenía una visión para mi personaje y ponía un microscopio encima de mí. Y yo no sabía qué demonios quería, pero estaba tratando de entenderlo. Y simplemente no estaba yendo bien. Estaba muy infeliz. Y estoy seguro de que él probablemente también lo estaba y luego, en algún momento, fue como de repente, ya no estoy en la televisión y pienso: ‘Bueno, estoy bastante seguro de que estoy despedido. Estoy bastante seguro de que todo este viaje ha terminado’.

»Y en ese momento, estoy mirando otras opciones y qué puedo hacer y a dónde puedo ir para mantener mi carrera en marcha, ¿Me hago entender? Y, he aquí, cuando las circunstancias prevalecieron y me colocaron en el lugar correcto donde al menos pude regresar como luchador y hacer mis cosas.

»Y de nuevo, como dije, no creo que hubiera grandes expectativas depositadas en mí. Simplemente dijeron: ‘aquí hay un tipo que puede cuidarse solo. Es un profesional. Sabe cómo hacer su cosa en el cuadrilátero. Y podemos trabajar con algunos chicos, puede tener algunos buenos programas’. Bueno, sorpresa, sorpresa para tus ojos, porque las cosas se volvieron un poco locas después de eso».

Actualmente Knight está pautado para enfrentarse a Roman Reigns, Randy Orton y AJ Styles por el Campeonato Universal Indiscutido en Royal Rumble el 27 de enero.