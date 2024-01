Hoy estamos hablando de que ser ruda está siendo un desafío para ella o de su deseo de tener luchas estelares y extremas pero hubo un día en que Skye Blue era una extra en AEW que soñaba con ser quien es en la actualidad. Y a esos tiempos volvemos ahora porque en su reciente aparición en Talk is Jericho la joven luchadora se acordó de cuando Joey Janela le dijo que no matara a Billie Starkz, otra gran promesa de la lucha libre, y que le enviara un mensaje a Shawn Dean.

► Inicios de Skye Blue en AEW

«Tenía fechas para el fin de semana de WrestleMania, tomé varias fechas independientes, y una de ellas fue un evento de GCW. Ya iba a estar en Tampa. Dios lo bendiga, Joey Janela me contacta y hay un video de mí y Billie Starkz luchando, me envía este video y dice: ‘Por favor, no la mates. No hagas esto de nuevo’. ‘Está bien’. ‘Envía un mensaje a Shawn Dean‘. ‘¿Qué?’ ‘Solo hazlo’. ‘Está bien’.

«Contacto a Shawn Dean. ‘¿Eres de Chicago?’ ‘Sí’. ‘Bien, eres una extra’. Yo estaba como, ‘¿Qué?’ Perdí la cabeza. Recuerdo mirar mi teléfono y llorar. ‘No hay manera de que esto sea real’. Él dijo, ‘Cambia tu vuelo y ven temprano’.

«Era cuando estábamos haciendo shows de martes a jueves. Estuve allí todo el tiempo. Mi primera lucha fue contra Britt, mi segunda fue contra Abadon, y recuerdo que temblaba todo el tiempo. (Queen) Aminata también era una extra. Tuvimos nuestro primer día como extras juntas. No sabíamos que íbamos a ser extras al mismo tiempo. Estamos de pie en la fila con nuestros papeles de COVID. Ambas estábamos aliviadas. ‘Oh Dios mío, conozco a alguien’. Fue un poco menos aterrador».