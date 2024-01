AEW habría firmado a la luchadora Queen Aminata

La división femenil de AEW acaba de sumar a un gran talento como es Deonna Purrazzo, que este próximo sábado en Collision va a tener su primer combate como All Elite. «The Virtuosa» es una de las mejores luchadoras del mundo y sin duda la empresa la necesita para ayudar a impulsar a sus mujeres después de un 2023 lleno de luces y sombras. No podemos calificarla de la misma manera, más bien hablamos de una promesa, pero unos días después otra guerrera habría firmado un contrato: Queen Aminata.

► Queen Aminata sería All Elite

La información al respecto nos la proporcionan nuestros compañeros de Fightful:

«Nos han informado de que a varios integrantes del elenco de AEW se les ha dicho que han firmado a Queen Aminata. Aunque no estamos seguros de si es a tiempo completo o escalonado por aparición. Ella ha estado apareciendo para AEW durante más de dos años, compitiendo en más de combates en el camino. De hecho, consiguió una victoria en septiembre de 2022 en AEW Dark cuando formaba equipo con Skye Blue, y múltiples victorias en ROH».

► ¿Quién es Queen Aminata?

Queen Aminata comenzó su carrera en el año 2017 en la escena independiente. En 2019 tuvo un combate en WWE bajo su mismo nombre en el que se unió a Jaylee contra Asuka y Kairi Sane.

Pero aquella aventura no fue a más y continuó trabajando como independiente. En 2021 empezó a hacerlo en AEW y desde entonces, aún sin haber firmado un contrato como All Elite, es donde más ha luchado hasta 2024. Y no solo en esta empresa sino también en ROH.

Veremos si se confirma próximamente su unión a AEW, si es a tiempo completo o no, y qué le depara el 2024 a la luchadora Queen Aminata.