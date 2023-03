John Cena: “El trabajo de Sami Zayn dio sus frutos”

Uno de los motivos por los que los dos reinados de John Cena como Campeón de Estados Unidos en 2015 fueron tan celebrados es que acostumbraba a realizar desafíos abiertos durante los programas semanales de Monday Night Raw para que cualquier luchador tuviera una oportunidad de destronarlo. En el episodio del 4 de mayo fue Sami Zayn quien lo hizo. Ambos tuvieron el único mano a mano que disputaron hasta ahora; el encordado lo compartieron en 4 ocasiones. ‘The Champ’ retuvo el título ante un ‘Underdog From The Underground’ que ha cambiado tremendamente desde entonces.

> John Cena alaba a Sami Zayn

Nadie se podía imaginar en aquel entonces que Sami Zayn estaría donde se encuentra actualmente. No porque no tuviera tanto o no hubiera tenido éxito entonces; a comienzos de ese mismo año terminó su reinado como Campeón NXT. Pero realmente han pasado muchas cosas en la carrera del veterano luchador y su historia con The Bloodline fue de comienzo a fin totalmente inesperada incluso cuando ya había dado comienzo. Y John Cena considera que el trabajo duro de su compañero dio sus frutos, como explicaba recientemente en Whiskey Talk with Andrew Santino:

“Tengo que darle a Sami lo que merece. Aquí hay un tipo que ha estado en el negocio durante mucho tiempo y trabajó muy duro en circuitos fuera de la WWE y se hizo un gran nombre, luego ingresó a la WWE en el programa NXT y se hizo un gran nombre, y luego ingresó a la WWE y luchó para conectar con la audiencia.

“Todos ahora, porque ahora es muy popular, piensan que es como [chasquear los dedos], está bien, hizo clic. Su personaje pasó por una gran reconstrucción hace unos tres años, tal vez incluso un poco más que eso. Le tomó tres años y medio, y ahora todo ese trabajo duro, y puedo verlo, puedo ver lo duro que trabaja, y veo cómo ha invertido en conectarse con la audiencia. Está pagado. Todos lo aman porque saben quién es“.

