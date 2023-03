Joey Janela anunciado para torneo TNT Deathmatch

Se ha anunciado que el campeón extremo de GCW, Joey Janela, competirá en Thrill Kill de TNT. Janela regresará a TNT para competir en su torneo de combate a muerte el 14 de julio en Birmingham. Las entradas están actualmente a la venta.

🩸 THRILL KILL🩸

After his massive performance at TNT x GCW against Gene Munny this man is coming back to win it all!

Joey Janela returns to TNT on July 14th in Birmingham for Thrill Kill Deathmatch Tournament!

🎟 https://t.co/ftrGWSE6hl pic.twitter.com/FkhKP7SENk

— TNT Extreme Wrestling (@TNTExtremeWres) March 24, 2023