Randy Orton podría volver muy pronto al ring

Randy Orton ha estado ausente de las pantallas desde mediados del año pasado cuando perdió, junto a Matt Riddle, los Campeonatos de Parejas Raw frente a The Usos, quienes lo han portado desde entonces. Una lesión en la espalda es lo que ha impedido que The Viper vuelva a la acción, dado que incluso requirió de una cirugía. Actualmente se encuentra en fase de recuperación.

► ¿Veremos a Randy Orton en WrestleMania 39?

A pocos días de WrestleMania 39, el futuro parece apuntar hacia el regreso de Randy Orton al cuadrilátero más temprano que tarde. De hecho, ya hubo una pista provista por su proveedor de botas, y además, un reporte de PWInsider también sugería que podría estar presente el próximo fin de semana en Los Angeles para el magno evento, sin precisar detalles.

Dave Meltzer, en el reciente Wrestling Observer Radio, complementó el reporte previo agregando que muchas personas dentro de la WWE esperan el regreso de Randy Orton pronto.

“Todo indica que Orton está de regreso, lo que también es una buena noticia porque a finales del año pasado definitivamente había gente preocupada por él”.

A pesar del posible regreso de Orton, lo cual es una excelente noticia, el estado de Matt Riddle podría no ser la misma historia, ya que no ha podido volver a las pantallas a pesar de no estar lesionado y ya haber salido de su rehabilitación. Habrá que ver qué sucederá con los miembros de RK-Bro en las próximas semanas, pero es muy posible que tengamos una sorpresa, ya sea en WrestleMania o en el Monday Night Raw después de dicho evento.