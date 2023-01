John Cena concedió varios deseos a niños durante SmackDown

John Cena tenía un récord personal que no iba a dejar acabar: haber luchado, al menos, una vez desde su debut en WWE. Y cumplió. Cena hizo equipo con Kevin Owens y lograron vencer a Roman Reigns y Sami Zayn en la más reciente edición de SmackDown, la última del año 2022, ocurrida el pasado viernes 30 de diciembre.

Sin embargo, no era el único récord que Cena tenía que mantener. Había otro, fuera de la lucha libre profesional. Y ese récord es el de ser la celebridad que más deseos ha concedido a niños con enfermedades terminales, discapacidades u otros problemas médicos, a los que ha podido conocer gracias a la gestión de la fundación Make A Wish.

Y es que, a través de su cuenta de WWE Community, la compañía publicó tres fotografías de Cena cumpliendo tres deseos de jóvenes fanàticos. Esto fue tras bambalinas de la Amalie Arena en Tampa, Florida, horas antes del show:

Making wishes come true at #SmackDown with @JohnCena! pic.twitter.com/l6Qudjr9rr

— WWE Community (@WWECommunity) December 31, 2022